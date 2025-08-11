《中國要聞》增值稅法條例徵求意見，明確增值稅進項稅額抵扣辦法

《經濟通通訊社１１日專訊》財政部、稅務總局就《中華人民共和國增值稅法實施條例（徵

求意見稿）》公開徵求意見。條例明確了增值稅進項稅額抵扣辦法和扣稅憑證範圍，以及因銷售

折讓、中止或者退回而退還給購買方的增值稅稅額、銷售額的扣減方法等具體規定。據悉，增值

稅是中國第一大稅種，２０２４年增值稅收入約６﹒５７萬億元人民幣，佔全部稅收收入３８％

條例對增值稅法規定的納稅人、徵稅範圍等稅制要素進行細化和明確。一是明確應稅交易中

貨物、服務、無形資產、不動產的定義範圍。二是對納稅人中的單位和個人、一般納稅人和小規

模納稅人進行解釋。三是明確服務、無形資產在境內消費的情形。四是明確增值稅專用發票應分

同時，對增值稅法規定的出口貨物、跨境銷售服務和無形資產有關範圍進行明確，對涉及多

個稅率、徵收率情形的適用規則作細化解釋。一是明確適用零稅率的出口貨物和跨境銷售服務、

無形資產範圍。二是明確一項應稅交易涉及多個稅率、徵收率時的稅率、徵收率適用規則。



此外，對增值稅法規定應納稅額的相關條款進行具體細化，包括進項稅額的抵扣辦法、抵扣

規則、不得抵扣的進項稅額範圍等。一是明確增值稅進項稅額抵扣辦法和扣稅憑證範圍。二是明

確因銷售折讓、中止或者退回而退還給購買方的增值稅稅額、銷售額的扣減方法。三是對價外費

用、核定銷售額、非正常損失項目等進行細化明確。四是明確貸款服務、非應稅交易對應進項稅

額不得從銷項稅額中抵扣。五是明確購進貨物、服務對應進項稅額的抵扣規則。六是明確固定資

產、無形資產或者不動產對應進項稅額的抵扣規則。（ｊｑ）

