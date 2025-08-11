財新：華興資本創始人包凡結束兩年半留置期「歸來」

《經濟通通訊社１１日專訊》據《財新》引述多個獨立信源報道，在經歷了長達兩年半的留

置調查後，華興資本（０１９１１）創始人包凡近期「出來了」。包凡被確認獲釋，但華興資本

表示他不再參與集團日常管理，其個人生活屬於私人事務。



在上周五（８日），市場對包凡歸來的消息已做出反應，當日收盤華興資本漲１６﹒８％，

報６﹒８７港元，盤中最高價觸及７﹒１５港元，創今年新高。



２０２３年２月２６日，包凡失聯的消息，驚動整個創投圈。僅過數日，３月２日，華興資

本便公告稱包凡正配合有關機關調查，具體原因未公開，但據傳與前高管叢林在船舶租賃業務中

的違規操作有關。



２０２４年２月，包凡辭去華興資本所有職務，調查期間其妻許彥清接任董事長，與ＣＥＯ

王力行共同支撐公司運營。公司實施「華興２﹒０」戰略，轉向硬科技、Ｗｅｂ３、數字金融等

領域，逐步恢復元氣。



包凡被譽為「併購之王」，曾主導滴滴與快的、美團與點評、５８與趕集等重大合併案。他

服務過中國前２０大新經濟公司中的１５家，客戶市值佔中國獨角獸總市值的５６％。（ｃｔ）

