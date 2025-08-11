《Ａ股行情》滬指高開０﹒０５％，７月ＣＰＩ同比持平好於預期

《經濟通通訊社１１日專訊》內地７月ＣＰＩ同比由正轉為持平，高於市場料下跌０﹒１％

，而ＰＰＩ同比降幅和上月相同，已是連續３４個月為負值。分析師認為，「反內捲」緩解了中

國的通縮壓力，但弱需求下是否能走出通縮仍不明朗。滬深股市今早小幅高開，滬綜指高開

０﹒０５％，報３６３７﹒０５點，深成指高開０﹒２７％，創業板指高開０﹒１３％。



中美芯片博弈持續，外媒引述消息人士稱，中國官員已告訴華府專家，北京希望特朗普政府

放寬對高帶寬內存（ＨＢＭ）芯片的出口限制，以此作為兩國貿易協議的一部分。早前在英偉達

（ＵＳ﹒ＮＶＤＡ）ＣＥＯ黃仁勳的大力遊說下，特朗普政府已對Ｈ２０芯片出口中國予以放行

。據報美國商務部已於上周五（８日）開始發放Ｈ２０出口許可證，英偉達會將其對中國銷售收

入的１５％支付給美國政府。



不過，中國官媒「玉淵譚天」持續「點名」這款中國特供芯片，稱英偉達Ｈ２０對於中國來

說「既不環保，也不先進，更不安全」。玉淵譚天援引專業人士稱，通過「追蹤定位」和「遠程

關閉」，在受出口管制的芯片中加入「後門」的兩項功能在技術上是完全可以實現，最後直指「

當一款芯片，既不環保，也不先進，更不安全時，作為消費者，我們當然可以選擇，不買。」



另內媒消息指，寧德時代（０３７５０）（深：３００７５０）旗下江西省梘下窩鋰礦將臨

時停產至少三個月。據悉，暫停營運原因是寧德時代未能延長８月９日到期的關鍵採礦許可證。

目前預計該礦的鋰礦產量約佔全球總產量的３％。供應減少預期下，滬深鋰礦股開盤走揚。



人民銀行今日進行１１２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有５４４８

億元逆回購到期，即今日淨回籠４３２８億元。本周公開市場共有１１２６７億元逆回購到期。

（ｒｙ）

