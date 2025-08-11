  • 會員
AH股新聞

11/08/2025 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒５％創１０個月高，創業板漲２％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》Ａ股主要指數早間走高，創業板領漲１﹒９９％，滬綜指半日
收升０﹒５１％，報３６５３﹒５０點，創去年１０月以來盤中新高，深成指亦升１﹒４８％。
滬深兩市半日成交１１３５６億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增加５８６億元
或５﹒４％。
　
　　從板塊來看，ＰＥＥＫ材料概念股大漲５﹒６％，鋰礦股緊隨其後，板塊指數半日升
３﹒６％，其中盛新鋰能（深：００２２４０）、天齊鋰業（深：００２４６６）等多股漲停。
寧德時代（深：３００７５０）旗下江西省梘下窩鋰礦據報將停產至少三個月。據悉，暫停營運
原因是寧德時代未能延長８月９日到期的關鍵採礦許可證。寧德時代回應表示，公司正按相關規
定盡快辦理採礦證延續申請，待獲得批覆後將儘早恢復生產，該事項對公司整體經營影響不大。
寧德時代上午微升０﹒２％。寧德時代江西鋰礦的產量約佔全球總產量的３％，市場稱大型鋰礦
停產對行業「將是一個利好」。
　
　　此外，新疆本地股強勢，西部建設（深：００２３０２）、新疆交建（深：００２９４１）
紛紛封板。內地加快推進建設連接新疆和西藏地區的新藏鐵路。近日新藏鐵路有限公司宣告成立
，註冊資本９５０億元。該公司由中國國家鐵路集團有限公司全資持股。新藏鐵路北起新疆和田
市，南至西藏日喀則市及拉薩市，全線約２０００公里，海拔預計４５００米以上。（ｒｙ）

