11/08/2025 15:07

《Ａ股行情》通縮壓力稍緩，滬指收升０﹒３４％創三年八個月新高

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局上周六（９日）公布，７月ＣＰＩ同環比表現均優
於預期，ＰＰＩ環比降０﹒２％，創五個月最小跌幅。當月扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同
比上漲０﹒８％，為１７個月最高。分析認為反內捲行動緩解了中國的通縮壓力，不過，中下游
需求仍不明顯，政策效果不是一蹴而就的，政府希望逐步引導過剩行業規範價格競爭。
　
　　滬深股市今日震盪回升，滬綜指收升０﹒３４％，報３６４７﹒５５點，創近三年零八個月
新高，前次收盤高位為２０２１年１２月１６日的３６７５﹒０２點；深成指揚１﹒４６％，創
業板漲幅１﹒９６％。滬深兩市全天成交額１﹒８３萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放
量１１６７億元或７％。
　
　　盤面上，鋰礦股全日強勢，板塊收升３﹒８％，天齊鋰業（深：００２４６６）、贛鋒鋰業
（深：００２４６０）雙雙漲停。寧德時代（深：３００７５０）在江西宜春的鋰礦項目暫停生
產。花旗表示，這可能是政府「反內捲」舉措的一部分，國內鋰雲母開採暫停短期內或利好區域
性鋰資源公司及澳洲鋰輝石礦商，並衝擊電池供應鏈；但從長期看，這有助於中國對戰略資源重
新定價，且政府可確保鋰資源的開採與提取更加合規、規範。寧德時代今日Ａ股微升０﹒０７％

　
　　下跌方面，黃金概念、石油、銀行及保險等板塊跌幅居前。個股漲多跌少，滬深兩市共
４０００隻個股收升。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４１２２﹒５１　　＋０﹒４３　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３６４７﹒５５　　＋０﹒３４　　　　７５１３﹒２９　　
　　深證成指　　１１２９１﹒４３　＋１﹒４６　　　１０７５６﹒４０　　
　　創業板指　　２３７９﹒８２　　＋１﹒９６　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０４９﹒７３　　＋０﹒５９　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６７﹒２４　　＋０﹒１９　　　　　１﹒４４　　　　
　　深證Ｂ指　　１３２０﹒２０　　＋１﹒１３　　　　　１﹒３７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

