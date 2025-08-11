《Ａ股行情》通縮壓力稍緩，滬指收升０﹒３４％創三年八個月新高

《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局上周六（９日）公布，７月ＣＰＩ同環比表現均優

於預期，ＰＰＩ環比降０﹒２％，創五個月最小跌幅。當月扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同

比上漲０﹒８％，為１７個月最高。分析認為反內捲行動緩解了中國的通縮壓力，不過，中下游

需求仍不明顯，政策效果不是一蹴而就的，政府希望逐步引導過剩行業規範價格競爭。



滬深股市今日震盪回升，滬綜指收升０﹒３４％，報３６４７﹒５５點，創近三年零八個月

新高，前次收盤高位為２０２１年１２月１６日的３６７５﹒０２點；深成指揚１﹒４６％，創

業板漲幅１﹒９６％。滬深兩市全天成交額１﹒８３萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放

量１１６７億元或７％。



盤面上，鋰礦股全日強勢，板塊收升３﹒８％，天齊鋰業（深：００２４６６）、贛鋒鋰業

（深：００２４６０）雙雙漲停。寧德時代（深：３００７５０）在江西宜春的鋰礦項目暫停生

產。花旗表示，這可能是政府「反內捲」舉措的一部分，國內鋰雲母開採暫停短期內或利好區域

性鋰資源公司及澳洲鋰輝石礦商，並衝擊電池供應鏈；但從長期看，這有助於中國對戰略資源重

新定價，且政府可確保鋰資源的開採與提取更加合規、規範。寧德時代今日Ａ股微升０﹒０７％

。



下跌方面，黃金概念、石油、銀行及保險等板塊跌幅居前。個股漲多跌少，滬深兩市共

４０００隻個股收升。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ４１２２﹒５１ ＋０﹒４３

上證指數 ３６４７﹒５５ ＋０﹒３４ ７５１３﹒２９

深證成指 １１２９１﹒４３ ＋１﹒４６ １０７５６﹒４０

創業板指 ２３７９﹒８２ ＋１﹒９６

科創５０ １０４９﹒７３ ＋０﹒５９

Ｂ股指數 ２６７﹒２４ ＋０﹒１９ １﹒４４

深證Ｂ指 １３２０﹒２０ ＋１﹒１３ １﹒３７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

