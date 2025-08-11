《Ａ股焦點》看好Ａ股後市走向，４隻個股外資持股比例超２４％

《經濟通通訊社１１日專訊》外資機構看好Ａ股後市，近日，又有個股被外資買到「限購」

。



滬深交易所數據顯示，８月７日，思源電氣（深：００２０２８）、雙環傳動

（深：００２４７２）、華明裝備（深：００２２７０）和宏發股份（滬：６００８８５）４隻

股票的境外投資者持有比例超過２４％。其中，思源電氣的境外投資者持有比例達２６﹒７７％

。港交所信息顯示，目前深股通已暫停買入思源電氣。在宏發股份的前十大流通股股東名單中，

除了ＱＦＩＩ，還出現了社保、養老保險等長線資金的身影。華明裝備的前十大流通股股東名單

中，除了知名主權基金新加坡政府投資公司，還出現了泰康人壽保險有限責任公司。



宏發股份現價升３﹒６％，思源電氣則跌０﹒３％，華明裝備走高２﹒７％，雙環傳動升

０﹒８％。



從上述被外資、養老基金、社保基金共同關注的標的來看，其大多為具有全球競爭力的細分

領域龍頭。「我們對中國股市同樣持樂觀態度，並保持超配立場。中國政府已準備好通過進一步

放寬政策來支撐經濟，與此同時，計劃通過反內卷捲戰略，解決困擾各行業的產能過剩問題。」

瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Ｌｕｃａ Ｐａｏｌｉｎｉ）在８月投資展望中稱。

（ｒｙ）



