AH股新聞

11/08/2025 10:27

《Ａ股焦點》英偉達中國收入１５％上繳華府換出口許可，芯片股彈

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據《彭博》引述消息人士報道，英偉達（ＵＳ﹒ＮＶＤＡ）與
超微半導體（ＡＭＤ）　已同意，將其對中國芯片銷售收入的１５％支付給美國政府，作為與特
朗普政府達成協議、獲取出口許可證的一部分。據悉，美國商務部已於上周五（８日）開始發放
英偉達Ｈ２０出口許可證。
　
　　半導體芯片股、英偉達概念齊彈，電科芯片（滬：６００８７７）、麥格米特
（深：００２８５１）漲停，東芯股份（滬：６８８１１０）升１３﹒３％，英維克
（深：００２８３７）揚７％，廣立微（深：３０１０９５）及奧尼電子（深：３０１１８９）
升６﹒７％，峰山召科技（滬：６８８２７９）、世運電路（滬：６０３９２０）、勝宏科技
（深：３００４７６）跟漲。
　
　　不過，中國官媒「玉淵譚天」持續「點名」英偉達Ｈ２０中國特供芯片，稱Ｈ２０對於中國
來說「既不環保，也不先進，更不安全」。玉淵譚天援引專業人士稱，通過「追蹤定位」和「遠
程關閉」，在受出口管制的芯片中加入「後門」的兩項功能在技術上是完全可以實現，最後直指
「當一款芯片，既不環保，也不先進，更不安全時，作為消費者，我們當然可以選擇，不買。」
（ｒｙ）

10/08/2025 10:55

