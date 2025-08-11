《Ａ股焦點》富臨精工漲超一成，與智元達成數千萬元機器人訂單

《經濟通通訊社１１日專訊》中國具身機器人公司智元創新稍早表示，與汽車零部件公司富
臨精工（深：３００４３２）達成數千萬元人民幣標的的項目合作。富臨精工午後大升
１０﹒８％，報１４﹒２７元人民幣。
智元方面稱，近百台輪式通用機器人－－遠征Ａ２－Ｗ將落地富臨精工工廠，這是中國首個
工業領域具身機器人規模化商業簽單案例，更是該品類在全球智能製造場景的首次規模化落地。
（ｒｙ）
11/08/2025 13:50
