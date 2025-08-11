  • 會員
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

11/08/2025 09:35

《中國監管》內地取消「現金存取逾５萬元需登記來源或用途」規定

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會近日聯合
發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法（徵求意見稿）》（下稱
「意見稿」），當中最引人關注的變化是取消了２０２２年版監管規則中關於個人辦理單筆５萬
元（人民幣．下同）以上現金存取業務需「了解並登記資金來源或用途」的硬性要求。
　
　　人行等三部門曾於２０２２年１月發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄
保存管理辦法》（中國人民銀行銀保監會證監會令〔２０２２〕第１號）（簡稱「２０２２年版
監管規則），當中的第十條為：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆５萬元以上現
金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。現時意見稿當中這條規
定整條「消失」。
　
＊原規定受爭議，人行等三部門暫緩實施＊
　
　　上述規定曾在當時引起輿論熱議，部分聲音認為此舉增加了業務辦理的繁瑣性，甚至擔憂可
能侵犯個人隱私；而支持者則認為這是打擊洗錢犯罪、維護金融安全的必要手段。最後，這份原
定２０２２年３月實施２０２２年版監管規則，在同年２月時由人行等三部門發公告宣布「因技
術原因」暫緩實施，相關業務按原規定辦理。
　
　　在暫緩實施前，人行相關部門負責人曾解釋稱，統計數據顯示，超過５萬元的現金存取業務
僅佔全部現金存取業務的２％左右，因此該規定對絕大多數客戶影響有限，且不會降低業務便利
性。
　
　　不過，今次徵求意見中的新版監管規定，在為客戶提供現金匯款、實物貴金屬買賣等等一次
性交易金額業務超過５萬元的，金融機構仍需開展盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客
戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。（ｓｌ）

10/08/2025 10:55

