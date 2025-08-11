《中國要聞》ＧＵ內地首店及華南首店本月結業，將僅剩深圳兩門店

《經濟通通訊社１１日專訊》據內媒報道，優衣庫（Ｕｎｉｑｌｏ）姐妹品牌ＧＵ的中國首

家門店上海淮海路旗艦店即將於８月２４日終止營業，而ＧＵ華南地區首店兼廣州唯一門店廣州

維多利廣場店也將於８月１６日關門。ＧＵ在中國內地市場將僅剩深圳兩家門店。輿論不免猜測

，情況或許意味ＧＵ正醞釀退出中國內地市場。新浪財經《ＢＵＧ》欄目引述ＧＵ方面表示，上

述門店閉店屬實，目前針對大陸地區實施運營布局優化，對部分店舖進行了調整，「（ＧＵ）並

未退出中國市場」。



ＧＵ方面並稱，ＧＵ今年５月在深圳東門老街１２３４ｓｐａｃｅ開設了全新形象店舖，致

力於提供給華南顧客時尚休閒服；ＧＵ自從去年起已連續在深圳開出兩家新店，同時消費者也可

以持續在ＧＵ官方天貓店舖選購商品。



ＧＵ於２０１３年９月正式在中國開出首店－－上海淮海路旗艦店，並曾提出目標是３－５

年內將門店數量增至５０家。不過ＧＵ在內地的實際情況是－－從２０１９年巔峰時期的１４家

門店，即將縮減至２家。



根據迅銷集團截至５月３１日的前三季度財報，ＧＵ品牌營收雖同比增長４﹒０％至

２５６２億日圓，但營業利潤則下滑１０﹒７％至２６３億日圓，且在第三季度單季利潤同比減

少１２﹒１％。ＧＵ曾解釋稱，雖然Ｂａｒｒｅｌ Ｌｅｇ錐形褲裝系列、Ｓｗｅａｔ

Ｌｏｏｋ Ｔ恤，以及ＤｒｙＴ恤等夏裝受到青睞，使同店銷售淨額略有增長，但包括外套、長

版Ｔ恤等等展露商機的商品，卻因庫存不夠、營銷推廣不足，銷售表現低於預期。同時，受到日

圓疲軟影響，成本率上升，使毛利率下降。銷售、一般及行政開支佔收益比率上升，主要是調高

薪資水平的同時，未能充分擴大銷售規模，使人事費用及總部費用比率上升。（ｓｌ）

