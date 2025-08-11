【聚焦數據】廣東７月ＣＰＩ同比降０﹒３％，ＰＰＩ降２％

《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局廣東調查總隊公布，７月份，受擴內需政策效應和
暑期出遊旺季等因素影響，廣東居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比降幅收窄至０﹒３％、環比由
下降０﹒２％轉為上漲０﹒５％；扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒４％，漲幅比
上月擴大０﹒１個百分點。而受季節性因素和需求不足影響，７月廣東工業生產者出廠價格指數
（ＰＰＩ）同比降幅擴大至２％、環比降幅收窄至０﹒２％。
＊食品價同比降幅擴大，豬肉價環比上漲產能調控顯效＊
從同比看，７月廣東ＣＰＩ下降０﹒３％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點。其中，食品價
格下降１﹒１％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒２１個百分點。食品
中，受上年同期對比基數較高影響，豬肉價格下降２﹒４％，降幅比上月有所擴大；雞蛋、鮮菜
價格分別下降４﹒８％和３﹒５％。非食品價格下降０﹒１％，降幅比上月收窄０﹒２個百分點
，影響ＣＰＩ下降約０﹒０７個百分點。擴內需政策效應持續顯現，拉動大型家用器具、文娛耐
用消費品價格分別上漲４﹒０％和１﹒７％。
從環比看，ＣＰＩ由上月下降０﹒２％轉為上漲０﹒５％。其中，食品價格下降０﹒３％，
影響ＣＰＩ下降約０﹒０６個百分點。食品中，受颱風和降雨天氣影響，高溫高濕氣候條件不利
蔬菜生產、運輸和存儲，鮮菜價格上漲０﹒８％；生豬產能調控顯效，疊加降雨高溫天氣影響生
豬調運，豬肉價格上漲０﹒５％。非食品價格由上月下降０﹒２％轉為上漲０﹒６％，影響
ＣＰＩ上漲約０﹒５２個百分點。非食品中，暑期旺季效應明顯，居民旅行需求集中釋放，飛機
票價格上漲２９﹒８％，旅遊價格上漲１４﹒７％，在外住宿價格上漲３﹒４％。受國內成品油
價格政策性調整影響，柴油、汽油價格分別上漲３﹒９％和３﹒６％。
＊ＰＰＩ同比降幅擴大，汽車製造業價格環比降＊
ＰＰＩ方面，７月同比下降２﹒０％，降幅比上月擴大０﹒２個百分點。其中，生產資料價
格下降２﹒７％，降幅比上月擴大０﹒２個百分點；生活資料價格下降０﹒７％，降幅比上月擴
大０﹒３個百分點。在ＰＰＩ調查的３８個大類行業中，同比指數「８漲２９降１平」，行業上
漲面為２１﹒１％，比上月減少７﹒８個百分點。
從環比看，ＰＰＩ下降０﹒２％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點。其中，生產資料價格下
降０﹒３％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點；生活資料價格下降０﹒１％，降幅與上月持平。
在ＰＰＩ調查的３８個大類行業中，環比指數「１１漲２５降２平」，行業上漲面為２８﹒９％
，比上月擴大１０﹒５個百分點。季節性因素和原材料價格走低等因素影響非金屬礦物製品業價
格低位運行，非金屬礦物製品業價格下降１﹒７％；部分傳統汽車生產企業受新能源車市場衝擊
持續，燃油車出廠價格明顯下行，影響汽車製造業價格下降１﹒６％。（ｓｌ）
