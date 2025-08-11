  • 會員
AH股新聞

11/08/2025 11:52

【關稅戰】英偉達再就官媒「芯片存後門」指控重申「沒有後門」

　　《經濟通通訊社１１日專訊》英偉達專供中國市場的Ｈ２０芯片已獲得美國政府的出口許可
證，不過中國官方持續批評Ｈ２０芯片存在後門等安全風險，最新是官媒「玉淵譚天」昨日
（１０日）「點名」英偉達Ｈ２０芯片對於中國來說，「既不環保，也不先進，更不安全」，指
美方曾提到只要配合政府開「後門」就可以將相關芯片排除在出口限制之外，因此Ｈ２０芯片獲
准輸華令人「細思極恐」；而專業人士證實芯片開了後門就完全可以實現「追蹤定位」和「遠程
關閉」等功能，面對這種安全風險，「作為消費者，我們當然可以選擇，不買」。
　
　　美媒《ＣＮＢＣ》１０日報道，英偉達發言人針對「玉淵譚天」的指控回應稱，「網路安全
對我們至關重要」，並特別強調，英偉達的芯片中沒有「後門」，更不會讓任何人透過遠端方式
存取或控制它們。
　
　　此前國家網信辦曾在７月底約談英偉達，要求其就Ｈ２０後門問題作出說明並提交相關證明
材料，英偉達隨即回應稱公司的芯片不存在後門。官媒《人民日報》８月１日發表評論文章，要
求英偉達拿出令人信服的安全證明，並強調「絕不能讓『帶病』的芯片上崗」。英偉達為此再於
上周三（６日）發長文重申「英偉達芯片不存在後門、終止開關和監控軟件」，同時批評在芯片
中硬植「終止開關」是不合理的政策，有可能造成嚴重後果。（ｓｌ）

