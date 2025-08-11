【關稅戰】特朗普冀中國採購美國大豆量增加３倍，以減少貿易順差

《經濟通通訊社１１日專訊》中美貿易休戰協議將於明日屆滿，美國總統特朗普今日在社交

媒體發文稱，希望中國對美國大豆的採購量大幅增加３倍，「中國擔心大豆短缺……這也是實質

性減少中國對美貿易順差的一種方式」。該貼文還感謝中國國家主席習近平，但未說明原因。



據《彭博》報道，中國長期以來一直擔心大豆的儲備，而大豆是國民膳食和牲畜飼料的關鍵

成分。中美雙方在特朗普第一任期達成所謂第一階段貿易協議就包括中國同意加強對美國大豆等

農產品的採購，但中國進口的美國農產品仍然比承諾的水平差一大截。



＊中國向阿根廷採購豆粕，避免採購美國大豆＊



報道並指，隨著國內經濟放緩，中國正在悄然重塑大豆產品的貿易格局。中國近期首次試水

從阿根廷進口豆粕，替代進口大豆然後在國內榨成動物飼料的做法。全球四大糧商之一邦吉

（Ｂｕｎｇｅ）最近至少向中國買家出售了兩批阿根廷豆粕。



ＳｔｏｎｅＸ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｉｎｃ首席商品經濟學家Ａｒｌａｎ

Ｓｕｄｅｒｍａｎ表示，中國不缺壓榨豆油能力，但它最近採購阿根廷豆粕的行為是在告訴美國

，如果巴西無法完全滿足其大豆需求，那麼中國願意犧牲這一能力來避免購買美國大豆。



早在２０１９年，即與特朗普首屆政府發生貿易摩擦時，中國就批准了阿根廷豆粕進口，但

直到最近才落實採購。阿根廷降低出口稅的舉措提升了其豆粕的競爭力。但這些貿易也表明，中

國買家希望在中美再次展開貿易博弈之際，對沖美國供應不確定性風險。



＊上半年中國出口豆油量已超去年全年＊



與此同時，中國開始進一步出口豆油。中國海關數據顯示，今年上半年中國出口豆油約

１２﹒７萬噸，超過２０２４年全年水平。這些豆油主要銷往韓國、馬來西亞和印度等食用油需

求依然強勁的地區。



豆油在中國國內面臨供應過剩問題。根據上海大宗商品諮詢機構「我的鋼鐵」，豆油商業庫

存自５月以來激增了７０％，達到１１２萬噸的高位。中國的榨油廠開足了馬力，確保產出足夠

多的豆粕用作牲畜飼料，進而創造了一個罕有的套利機會－－從這個以進口著稱的國家出口過剩

的豆油。



國泰君安期貨高級分析師傅博在報告中表示，「中國出口豆油是全球植物油供需自我調整的

結果……是中國需要豆粕、其他國家需要豆油的結果」。（ｓｌ）

