  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

11/08/2025 08:22

【聚焦數據】內地７月ＣＰＩ持平，ＰＰＩ同比跌３﹒６％遜預期

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，７月份全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比持
平，高於市場料下跌０﹒１％，環比則由對上一個月下降０﹒１％，轉為上漲０﹒４％，扣除食
品和能源價格的核心ＣＰＩ按年上漲０﹒８％，升幅連續３個月擴大。
　
　　１－７月平均，ＣＰＩ比上年同期下降０﹒１％。
　
　　國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，擴內需政策效應持續顯現，ＣＰＩ同比持平，主
要受食品價格較低影響。其中，鮮菜價格同比下降７﹒６％，鮮果價格上升２﹒８％。環比上漲
主要受服務和工業消費品價格上漲帶動。　
　
＊ＰＰＩ環比降０﹒２％，３月以來降幅首收窄＊
　
　７月份，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降３﹒６％，與６月的近兩年最大降幅
３﹒６％持平
，遜於市場預期的同比跌幅收窄至３﹒３％，而ＰＰＩ環比下降０﹒３％，降幅比上月分別收窄
０﹒２個百分點，為３月以來環比降幅首次收窄。
　
　　１－７月平均，ＰＰＩ比上年同期下降２﹒９％，工業生產者購進價格下降３﹒２％。
　
　　董莉娟解謮數據指出，ＰＰＩ環比變動的主要原因是受季節性因素疊加國際貿易環境不確定
性影響、國內市場競爭秩序持續優化帶動相關行業價格降幅收窄。ＰＰＩ同比下降３﹒６％，降
幅與上月相同，主要原因是產業轉型升級帶動相關行業價格同比回升，內需潛力持續釋放拉動部
分行業價格同比上漲。（ｃｔ）

【你點睇？】美俄峰會即將舉行，你認為特朗普能否促成普京停火？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處