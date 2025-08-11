【聚焦數據】內地７月ＣＰＩ持平，ＰＰＩ同比跌３﹒６％遜預期

《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，７月份全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比持

平，高於市場料下跌０﹒１％，環比則由對上一個月下降０﹒１％，轉為上漲０﹒４％，扣除食

品和能源價格的核心ＣＰＩ按年上漲０﹒８％，升幅連續３個月擴大。



１－７月平均，ＣＰＩ比上年同期下降０﹒１％。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，擴內需政策效應持續顯現，ＣＰＩ同比持平，主

要受食品價格較低影響。其中，鮮菜價格同比下降７﹒６％，鮮果價格上升２﹒８％。環比上漲

主要受服務和工業消費品價格上漲帶動。



＊ＰＰＩ環比降０﹒２％，３月以來降幅首收窄＊



７月份，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降３﹒６％，與６月的近兩年最大降幅

３﹒６％持平

，遜於市場預期的同比跌幅收窄至３﹒３％，而ＰＰＩ環比下降０﹒３％，降幅比上月分別收窄

０﹒２個百分點，為３月以來環比降幅首次收窄。



１－７月平均，ＰＰＩ比上年同期下降２﹒９％，工業生產者購進價格下降３﹒２％。



董莉娟解謮數據指出，ＰＰＩ環比變動的主要原因是受季節性因素疊加國際貿易環境不確定

性影響、國內市場競爭秩序持續優化帶動相關行業價格降幅收窄。ＰＰＩ同比下降３﹒６％，降

幅與上月相同，主要原因是產業轉型升級帶動相關行業價格同比回升，內需潛力持續釋放拉動部

分行業價格同比上漲。（ｃｔ）

