【ＦＯＣＵＳ】「加密」煉金術，侵侵又搞作

【ＦＯＣＵＳ】社媒（Ｔｒｕｔｈ Ｓｏｃｉａｌ）、運動鞋（Ｔｒｕｍｐ ２０２８）、

香水（ＶＩＣＴＯＲＹ ４７）……房地產起家的侵侵，將「自家招牌」生意做得風生水起，但

若論巔峰之作，非加密貨幣領域莫屬。從代幣ＷＬＦＩ、到迷因幣＄ＴＲＵＭＰ、再到穩定幣

ＵＳＤ１，特朗普家族賺得盆滿鉢滿，而最新動作則是，開放４０１退休金投資加密貨幣，以及

推動旗下去中心化平台公司Ｗｏｒｌｄ Ｌｉｂｅｒｔｙ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ（ＷＬＦ）公開

上市。



＊借ＷＬＦ賺盆滿鉢滿＊



史上最熱衷加密世界的總統，必定是老特。單看其１月宣誓就任前三天精準推出的＄

ＴＲＵＭＰ，最新價格雖較高位跌近九成，但ＦＶＤ（全稀釋估值）仍高逾９４億美元。按特朗

普旗下ＣＩＣ Ｄｉｇｉｔａｌ及關聯實體Ｆｉｇｈｔ Ｆｉｇｈｔ Ｆｉｇｈｔ ＬＬＣ總計

持有８０％供應量計，任何一小杯羹，都足以令其大賺特賺。



更直接的例證，則是由特朗普擔當名譽聯合創始人、三個兒子出任共同創辦人的ＷＬＦ，主

要業務有二：一是出售數字代幣ＷＬＦＩ，首兩批共計２５０億枚，募資５﹒５億美元；二是發

行１：１掛勾美元資產的穩定幣ＵＳＤ１，主打脫離傳統銀行，支持便捷全球支付和數字資產交

易。



據特朗普６月披露的年度財務文件，其在ＷＬＦ擁有１５７﹒５億個ＷＬＦＩ代幣，並通過

ＷＬＦ獲得了５７４０萬美元收入。



＊或仿Ｓｔｒａｔｅｇｙ圈錢＊



但這只是特朗普家族關於加密貨幣生意的冰山一角，最新消息是，ＷＬＦ據報成立上市公司

，募資１５億美元，無疑將加持ＷＬＦ的「政治獻金交易平台」地位。



繼較早時位於阿聯酋的加密貨幣公司ＤＷＦ Ｌａｂｓ、幣圈億萬富翁孫宇晨分別購買價值

２５００萬美元、７５００萬美元的ＷＬＦＩ代幣，以跟特朗普家族拉近距離後，ＷＬＦ極可能

仿效ＭｉｃｒｏＳｔｒａｔｅｇｙ（現改名Ｓｔｒａｔｅｇｙ）發行可轉換債券購買比特幣的策

略，解鎖ＷＬＦＩ代幣（總供應量１０００億枚）加碼加密資產。



＊既當球員又當球證＊



無論是擁躉還是有所求者，一可高價買入ＷＬＦＩ代幣獻金，二可擁抱ＵＳＤ１穩定幣表忠

（例如阿布達比支持的投資集團ＭＧＸ ３月通過ＵＳＤ１向幣安投資２０億美元）。無獨有偶

，特朗普的中東事務特使維特科夫正正是ＷＬＦ的名譽聯合創始人。



從此角度看，「加密貨幣總統」家族的幣圈生意才剛剛啟航，未來三年半任期，加密數字資

產不單是權力「變現」的利器，更是攪動政圈的金融槓桿。但當其家族介入為「美元霸權」續命

的穩定幣生意，而老特對聯儲的獨立性步步緊逼，「既當球員，又當球證」式的利益輸送，最大

的犧牲品恐不言而喻。

