【ＦＯＣＵＳ】「加密」煉金術，侵侵又搞作

【ＦＯＣＵＳ】社媒（Ｔｒｕｔｈ Ｓｏｃｉａｌ）、運動鞋（Ｔｒｕｍｐ ２０２８）、
香水（ＶＩＣＴＯＲＹ ４７）……房地產起家的侵侵，將「自家招牌」生意做得風生水起，但
若論巔峰之作，非加密貨幣領域莫屬。從代幣ＷＬＦＩ、到迷因幣＄ＴＲＵＭＰ、再到穩定幣
ＵＳＤ１，特朗普家族賺得盆滿鉢滿，而最新動作則是，開放４０１退休金投資加密貨幣，以及
推動旗下去中心化平台公司Ｗｏｒｌｄ Ｌｉｂｅｒｔｙ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ（ＷＬＦ）公開
上市。
＊借ＷＬＦ賺盆滿鉢滿＊
史上最熱衷加密世界的總統，必定是老特。單看其１月宣誓就任前三天精準推出的＄
ＴＲＵＭＰ，最新價格雖較高位跌近九成，但ＦＶＤ（全稀釋估值）仍高逾９４億美元。按特朗
普旗下ＣＩＣ Ｄｉｇｉｔａｌ及關聯實體Ｆｉｇｈｔ Ｆｉｇｈｔ Ｆｉｇｈｔ ＬＬＣ總計
持有８０％供應量計，任何一小杯羹，都足以令其大賺特賺。
更直接的例證，則是由特朗普擔當名譽聯合創始人、三個兒子出任共同創辦人的ＷＬＦ，主
要業務有二：一是出售數字代幣ＷＬＦＩ，首兩批共計２５０億枚，募資５﹒５億美元；二是發
行１：１掛勾美元資產的穩定幣ＵＳＤ１，主打脫離傳統銀行，支持便捷全球支付和數字資產交
易。
據特朗普６月披露的年度財務文件，其在ＷＬＦ擁有１５７﹒５億個ＷＬＦＩ代幣，並通過
ＷＬＦ獲得了５７４０萬美元收入。
＊或仿Ｓｔｒａｔｅｇｙ圈錢＊
但這只是特朗普家族關於加密貨幣生意的冰山一角，最新消息是，ＷＬＦ據報成立上市公司
，募資１５億美元，無疑將加持ＷＬＦ的「政治獻金交易平台」地位。
繼較早時位於阿聯酋的加密貨幣公司ＤＷＦ Ｌａｂｓ、幣圈億萬富翁孫宇晨分別購買價值
２５００萬美元、７５００萬美元的ＷＬＦＩ代幣，以跟特朗普家族拉近距離後，ＷＬＦ極可能
仿效ＭｉｃｒｏＳｔｒａｔｅｇｙ（現改名Ｓｔｒａｔｅｇｙ）發行可轉換債券購買比特幣的策
略，解鎖ＷＬＦＩ代幣（總供應量１０００億枚）加碼加密資產。
＊既當球員又當球證＊
無論是擁躉還是有所求者，一可高價買入ＷＬＦＩ代幣獻金，二可擁抱ＵＳＤ１穩定幣表忠
（例如阿布達比支持的投資集團ＭＧＸ ３月通過ＵＳＤ１向幣安投資２０億美元）。無獨有偶
，特朗普的中東事務特使維特科夫正正是ＷＬＦ的名譽聯合創始人。
從此角度看，「加密貨幣總統」家族的幣圈生意才剛剛啟航，未來三年半任期，加密數字資
產不單是權力「變現」的利器，更是攪動政圈的金融槓桿。但當其家族介入為「美元霸權」續命
的穩定幣生意，而老特對聯儲的獨立性步步緊逼，「既當球員，又當球證」式的利益輸送，最大
的犧牲品恐不言而喻。
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好