嗶哩嗶哩電競廣州成立公司，經營範圍包括動漫遊戲開發等業務

《經濟通通訊社１１日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，廣州嗶哩嗶哩電競信息科技有限公司近日

成立，法定代表人為林青，註冊資本１００萬元人民幣，經營範圍包括企業管理、社會經濟諮詢

服務、計算機軟硬件及輔助設備批發、文化娛樂經紀人服務、動漫遊戲開發等。



股東信息顯示，該公司由上海嗶哩嗶哩電競信息科技有限公司全資持股。上海嗶哩嗶哩電競

信息科技有限公司成立於２０１８年２月１日，是嗶哩嗶哩（０９６２６）旗下的電競業務運營

主體。（ｓｌ）

