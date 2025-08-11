  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

11/08/2025 16:42

嗶哩嗶哩電競廣州成立公司，經營範圍包括動漫遊戲開發等業務

　　《經濟通通訊社１１日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，廣州嗶哩嗶哩電競信息科技有限公司近日
成立，法定代表人為林青，註冊資本１００萬元人民幣，經營範圍包括企業管理、社會經濟諮詢
服務、計算機軟硬件及輔助設備批發、文化娛樂經紀人服務、動漫遊戲開發等。
　
　　股東信息顯示，該公司由上海嗶哩嗶哩電競信息科技有限公司全資持股。上海嗶哩嗶哩電競
信息科技有限公司成立於２０１８年２月１日，是嗶哩嗶哩（０９６２６）旗下的電競業務運營
主體。（ｓｌ）

【你點睇？】美俄峰會即將舉行，你認為特朗普能否促成普京停火？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處