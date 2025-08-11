【新股上市】露笑科技擬發Ｈ股在港上市

《經濟通通訊社１１日專訊》深圳上市的露笑科技（深：００２６１７）表示，正籌劃境外

發行Ｈ股並在港交所上市，以提升國際品牌形象和綜合競爭力，及打造國際化資本運作平台。



據網站介紹，該公司於２００３年成立，為內地主要電磁線產品供應商之一，亦是鋁芯電磁

線和超微細電磁線產品生產商。２０１１年於深交所上市。（ｂｎ）

