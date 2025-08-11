順豐控股（６９３６）回購２３２７萬Ａ股註銷，佔０﹒４６％股權

《經濟通通訊社１１日專訊》順豐控股（０６９３６）（深：００２３５２）公布，已於上

周四（７日）在中國證券登記結算深圳分公司辦理完畢約２３２７萬股Ａ股回購股份註銷手續，

註銷股份數量佔註銷前總股本０﹒４６％。



該集團指，註銷股份後，總股本降至５０﹒３９億股，Ａ股佔比由９４﹒７２％降至

９４﹒６９％，而註銷所回購的Ａ股不會對財務狀況和經營成果產生實質性影響。（ｗｈ）

