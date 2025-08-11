《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１１日專訊》港交所（００３８８）公布，上周五（８日）「滬股通」及「

深股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

工業富聯 （６０１１３８） １３７４﹒５６

藥明康德 （６０３２５９） １１２０﹒９３

中國船舶 （６００１５０） １１００﹒７２

三一重工 （６０００３１） １０４４﹒１５

貴州茅台 （６００５１９） ９３２﹒９１

恒瑞醫藥 （６００２７６） ９１３﹒０３

華友鈷業 （６０３７９９） ８８１﹒２１

北方稀土 （６００１１１） ８７４﹒７９

寒武紀 （６８８２５６） ７６３﹒９７

中國平安 （６０１３１８） ７６３﹒６８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



「深股通」首十大成交活躍股列表

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

寧德時代 （３００７５０）１７１１﹒９６

中際旭創 （３００３０８）１４２２﹒５９

陽光電源 （３００２７４）１３６３﹒２０

新易盛 （３００５０２） ９４８﹒２２

比亞迪 （００２５９４） ９３０﹒０１

勝宏科技 （３００４７６） ８４５﹒４９

滬電股份 （００２４６３） ７５８﹒０１

東方精工 （００２６１１） ６７９﹒２２

東方財富 （３０００５９） ５９９﹒１３

英維克 （００２８３７） ５８９﹒１７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



（以上數字取小數點後兩個位）

