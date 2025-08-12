  • 會員
12/08/2025 08:31

【關稅戰】中國對美暫停２４％關稅９０天，非關稅反制暫停或取消

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》在美國總統特朗普當地時間８月１１日簽
署行政令，將對中國的關稅暫停措施再延長９０天後，中國商務部今早公布「中美斯德哥爾摩經
貿會談聯合聲明」，中美雙方同意於２０２５年８月１２日起再次暫停實施２４％的關稅９０天
，中方採取或者維持必要措施，暫停或取消針對美國的非關稅反制措施。
　
　　根據聯合聲明，中國和美國同意於２０２５年８月１２日前採取以下舉措：
　
　　一、美國將繼續修改２０２５年４月２日第１４２５７號行政令中規定的對中國商品（包括
香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵從價關稅的實施，自２０２５年８月１２日起再次
暫停實施２４％的關稅９０天，同時保留按該行政令規定對這些商品加徵的剩餘１０％的關稅。
　
　　二、中國將繼續（一）修改稅委會公告２０２５年第４號規定的對美國商品加徵的從價關稅
的實施，自２０２５年８月１２日起再次暫停實施２４％的關稅９０天，同時保留對這些商品加
徵的剩餘１０％的關稅；並（二）根據日內瓦聯合聲明的商定，採取或者維持必要措施，暫停或
取消針對美國的非關稅反制措施。
　
　　聲明指出，本聯合聲明基於中美斯德哥爾摩經貿會談討論情況。憶及２０２５年５月１２日
達成的中美日內瓦經貿會談聯合聲明；以及考慮到雙方２０２５年６月９至１０日倫敦會談和
２０２５年７月２８至２９日斯德哥爾摩會談。本次會談是根據日內瓦聯合聲明所建立的機制框
架下召開的會議。中方代表是國務院副總理何立峰，美方代表是財政部長斯科特．貝森特和美國
貿易代表賈米森．格里爾。

