【ＡＩ】百度智能雲：ＡＩ創投計劃一年助２０家創企獲億元融資

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》百度ＡＩ ＤＡＹ今日在北京舉辦。百度

智能雲發布「ＡＩ創投加速計劃」，將聯合投資機構、政府機構為入選創企提供億級算力補貼、

專屬融資通道及政策申報支持。據披露，過去一年，該計劃已助力２０家企業完成億元（人民幣

．下同）級融資。



百度集團副總裁袁佛玉表示，ＡＩ創企的成長始終面臨一個「不可能三角」：技術深度、迭

代速度與成本控制難以兼得。面對不可能三角的技術深度問題，百度智能雲提供全棧好用的ＡＩ

基礎設施，使客戶更專注在圍繞自身核心業務場景去探索技術深度。



袁佛玉表示，千帆平台已集成了數百個產業級模型，支持創企以「樂高式」組合快速搭建解

決方案。這意味著可以直接縮短７０％開發一個新模型的時間。而在近期最受關注的具身智能賽

道，百度智能雲和一個初創團隊合作，基於這些基礎設施共建了雲端仿真平台，這大大降低了他

們測試機器人的成本，加速了核心研發進程。



＊三大策略助企業控成本，比自建數據中心降６０％以上＊



同時，百度智能雲通過三大策略幫助企業實現成本有效控制。創企可按需，按自己的結構，

調用ＧＰＵ、ＦＰＧＡ等異構算力，可以讓成本比自建數據中心降低６０％以上。百度智能雲又

引入業界領先的ＭＬＯｐｓ（機器學習運維）體系，通過模型版本管理、自動化測試、性能監控

等工具，可以把將模型維護成本降低５０％，故障響應時間優化至分鐘級。

