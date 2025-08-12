《神州頭條》財經報章頭版摘要：增值稅制度再完善，稅收優惠細化

《經濟通通訊１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



增值稅法實施條例公開徵求意見

為保障《中華人民共和國增值稅法》順利施行，按照國務院２０２５年度立法工作計劃，財政部

會同稅務總局在認真研究並廣泛聽取意見建議基礎上，研究形成了《中華人民共和國增值稅法實

施條例（徵求意見稿）》，當日起向社會公開徵求意見。



三端協同發力，引領資本向「新」集聚

藍箭航天、屹信航天等商業航天企業密集闖關資本市場；創業板正式啟用第三套上市標準；禾元

生物成為科創板第五套上市標準重啟的首批受益者……近期，這些鮮活案例都是資本市場制度包

容性不斷提高，引導各類要素資源加快向「新」集聚的生動寫照。推動進一步深化科創板改革的

「１＋６」政策措施落地見效、推出創業板改革一攬子舉措、大力推動中長期資金入市，政策從

融資端、投資端和產品端協同發力，將共同引領資本向「新」而行。



Ａ股成交額逾１﹒８萬億元，上證指數創今年以來新高

８月１１日，Ａ股市場放量上漲，成交額超過１﹒８萬億元。上證指數創今年以來新高，盤中一

度站上３６５０點，深證成指、創業板指均漲逾１％。在流動性驅動下，Ａ股市場近期持續走強

，融資餘額和兩融餘額均持續增長。截至８月８日，Ａ股兩融餘額報２００９５﹒１６億元，其

中融資餘額報１９９５３﹒５９億元。８月１１日，滬深３００主力資金淨流入１１１﹒８１億

元。





《上海證券報》



充實穩就業惠民生政策工具箱，讓更多資金資源「投資於人」

今年以來，宏觀政策的著力點更多轉向惠民生、促消費，推動更多資金資源「投資於人」。７月

底召開的中央政治局會議再次強調「著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期」「在保障改善民生

中擴大消費需求」等。近期各地出台系列措施，支持擴大就業、促進居民增收減負、完善養老育

幼服務體系等。專家分析，隨著惠民生方面的宏觀政策落實落細，中國經濟發展將呈現出更加協

調、更加穩定、更有韌性的發展態勢。



做好「減震器」「穩定器」！「十四五」期間保險業保障能力持續提高

保險，連接各行各業、關繫國計民生，是促進經濟發展、改善民生保障、助力共同富裕的有力手

段。２０２４年中國保險業原保險保費收入較２０２０年增長超２５％，２０２５年６月末總資

產較２０２０年末增長６８％。「十四五」期間，保險業風險保障能力與服務實體經濟質效不斷

增強，經濟減震器、社會穩定器功能凸顯。





《證券時報》



多元並進活力迸發，電能在「全國一盤棋」中奔流不息

貴州的水電奔赴長三角的工廠、西北的「風光」點亮華北的燈光、珠三角的用電大戶可以在南方

區域電力市場連續結算的「電力超市」中隨時跨省區買電……市場壁壘化為通途，電能在「全國

一盤棋」中奔流不息，見證著中國電力市場化改革從區域分散向全國統一規範運行的重大歷史性

跨越。



境外央行類機構參與銀行間債市投資更便利了

中央國債登記結算有限責任公司公告，自８月１１日起不再要求境外央行類機構提供協議簽署承

諾書。同日，全國銀行間同業拆借中心也發布了《關於簡化境外央行類機構開戶及聯網材料的通

知》指出，為進一步提升境外央行或貨幣當局、國際金融組織、主權財富基金投資銀行間債券市

場的效率和便利，全國銀行間同業拆借中心自８月１１日起簡化境外央行類機構開戶及聯網材料

，債券通模式及結算代理模式下均取消合規承諾函。（ｅｗ）

