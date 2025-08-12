《神州經脈》中美貿易休戰如期延長，個人消費貸等貼息方案公布

《神州經脈》中美關稅休戰再延長符合預期，市場交投情緒處於高位，滬深股市繼續走揚，

兩市成交額高位。滬綜指今日（１２日）收升０﹒５％，兩連升，報３６６５﹒９２點，繼續刷

新三年零八個月高位紀錄；深成指收升０﹒５３％，創業板漲１﹒２４％。兩市全日成交

１﹒８８萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量５４７億元或３％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１９１１，較上個交易日４時３０分收盤

價跌９３點子，創８月１日以來逾一周新低，全日在７﹒１８４９至７﹒１９１８之間波動。今

日人民幣兌一美元中間價報７﹒１４１８，較上個交易日跌１３點子，三連跌，創８月１日以來

逾一周新低，較市場預測偏強超４８０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 商務部今發布中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明顯示，中美均自８月１２日起再次暫停實

施對對方商品加徵２４％的關稅９０天，同時保留對這些商品加徵的剩餘１０％的關稅。分析人

士指出，休戰期延長符合市場預期，但在芬太尼關稅、出口管制等領域匱乏細節，表明雙方分歧

依然較大，達成全面協議恐需要更長時間。



２﹒ 中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明同時表示，中方將暫停或取消針對美國的非關稅反制措

施。其中在兩用物項出口管制管控名單方面，自８月１２日起，對１６家美國實體繼續暫停措施

９０天，對１２家美國實體停止執行相關措施。在不可靠實體清單方面，８月１２日起對１７家

美國實體繼續暫停或停止相關措施，國內企業可申請與有關實體進行交易。



３﹒ 財政部、人行、金監總局印發《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》，明確在２０２５

年９月１日至２０２６年８月３１日期間，居民個人使用貸款經辦機構發放的個人消費貸款（不

含信用卡業務）中實際用於消費，且貸款經辦機構可通過貸款發放帳戶等識別借款人相關消費交

易信息的部分，可按規定享受貼息政策。貼息範圍包括單筆５萬元以下消費，以及單筆５萬元及

以上的家用汽車、養老生育、教育培訓、文化旅遊、家居家裝、電子產品、健康醫療等重點領域

消費，並以５萬元消費額度為上限進行貼息。年貼息比例為１個百分點，且最高不超過貸款合同

利率的５０％。



４﹒ 財政部、民政部等九部門發布《服務業經營主體貸款貼息政策實施方案》。對於經辦銀行

於《提振消費專項行動方案》公開發布之日（２０２５年３月１６日）至２０２５年１２月３１

日期間簽訂合同並向服務業經營主體發放的貸款，財政部門按照貸款本金對經營主體進行貼息，

貼息期限不超過１年，年貼息比例為１個百分點，中央財政、省級財政分別承擔貼息資金的

９０％、１０％。單戶享受貼息的貸款規模最高可達１００萬元。相關貸款包括用於改善消費基

礎設施的固定資產貸款以及用於提升服務供給能力的流動資金貸款。



５﹒ 商務部公布，自２０２５年８月１２日起對原產於加拿大的進口豌豆澱粉進行反傾銷立案

調查，強調有關調查是符合世貿組織規則，保護國內產業的正當貿易措施。商務部同時宣布，初

步認定原產於加拿大的進口油菜籽存在傾銷，中國國內油菜籽產業受到實質損害，而且傾銷與實

質損害之間存在因果關係，因此決定自２０２５年８月１４日（周四）起，採用保證金形式實施

臨時反傾銷措施，對所有加拿大公司徵收的保證金比率為７５﹒８％。



６﹒ 據《彭博》報道，中國當局近幾周已向一些國內企業發出通知，要求它們避免使用英偉達

的Ｈ２０芯片；相關部門對在政府或者國家安全相關領域使用該芯片尤其反對。此舉還波及了

ＡＭＤ芯片，但不清楚有沒有函件具體提到了ＡＭＤ的ＭＩ３０８芯片。在同企業的溝通中，政

府部門還提出一系列問題，包括詢問為何選擇購買Ｈ２０芯片而不是國產替代品，優先採用

Ｈ２０芯片是否必要，以及是否發現過Ｈ２０芯片存在安全問題。



７﹒ 繼螞蟻集團後，中國稀土集團亦發布嚴正聲明，澄清公司從未與相關機構、單位就「稀土

人民幣穩定幣」開展任何形式的合作、磋商或計劃，該信息為不法分子惡意編造，已向有關部門

反映並保留追究法律責任的權利。螞蟻集團日前已發文澄清，關注到網絡上有消息宣稱「螞蟻集

團與中國人民銀行、中國稀土集團共建全球首個稀土人民幣穩定幣」，並以此誘導投資者關注相

關板塊，螞蟻集團強調從未與相關機構有此類計劃，謹防上當受騙。



８﹒ 中國有色金屬工業協會鋰業分會向鋰產業鏈相關企業發出倡議，以強化行業自律，防止「

內捲式」惡性競爭，保障產業鏈供應鏈安全，促進鋰行業健康有序發展。倡議提出，要加強上下

游協同，維護產業安全；堅持市場公平競爭原則，抵制無序競爭、壟斷市場、虛假宣傳等行為；

通過簽訂長期合作協議等方式穩定市場供應，保障產業鏈供應鏈循環暢通。（ｓｌ）

