《鍾之日記》恒指徘徊兩萬五關，英偉達遇阻中芯揚

《鍾之日記》８月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



關鍵通脹數據前市場情緒趨於謹慎，隔晚美股三大股指回落，港股今早低開，續受制兩萬五

水平，中美關稅戰休戰延期，Ａ股繼續向上，刷新高位紀錄，惟恒指表現反覆，始終兩萬五前徘

徊，全日收報２４９６９，升６２點或０﹒３％，主板成交超過２１５４億元。



＊Ａ股再創逾三年半高，連升兩日＊



中美關稅休戰再延長符合預期，市場交投情緒處於高位，滬深股市繼續走揚，兩市成交額高

位。滬綜指今日收升０﹒５％，兩連升，報３６６５﹒９２點，繼續刷新三年零八個月高位紀錄

；深成指收升０﹒５３％，創業板漲１﹒２４％。兩市全日成交１﹒８８萬億元人民幣，較上個

交易日增３％。



商務部今發布中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明顯示，中美均自８月１２日起再次暫停實施

對對方商品加徵２４％的關稅９０天，同時保留對這些商品加徵的剩餘１０％的關稅。分析人士

指出，休戰期延長符合市場預期，但在芬太尼關稅、出口管制等領域匱乏細節，表明雙方分歧依

然較大，達成全面協議恐需要更長時間。



芯片股午後爆發儘管美國政府已批准英偉達向中國出口Ｈ２０芯片，但英偉達在華銷售前景

仍不明朗，國產芯片股全日走揚，寒武紀（滬：６８８２５６）漲停創歷史新高。軍貿概念、稀

土礦產及雅江水電概念股全日調整。個股跌多升少，滬深兩市近３０００隻個股下調。



＊英偉達在華銷售添壓，中芯漲５％最佳藍籌＊



美國總統特朗普周一（１１日）證實，與英偉達及超微半導體（ＡＭＤ）早前達成一項協議

，兩家公司將向華府支付在中國銷售收入的１５％以獲取出口許可，涉及英偉達對華銷售的

Ｈ２０芯片，以及ＡＭＤ的ＭＩ３０８芯片。特朗普並暗示，可能會允許英偉達在中國銷售減配

版的先進Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ芯片。



雖然特朗普為此決策辯護說，中國早就擁有Ｈ２０，並指「Ｈ２０已經過時」，此舉仍招致

美國兩黨議員的譴責。他們警告說，做法有可能為向美國對手出售敏感技術創造出一個付費就能

通關的框架，分析師和法律專家也表達同樣的擔憂。



美方放行，但英偉達的在華銷售又迎來中國官方勸退的壓力。《彭博》援引知情人士報道，

中國當局已發函敦促國內企業避免使用英偉達Ｈ２０芯片，尤其是服務政府部門的應用場景。此

舉還波及了ＡＭＤ芯片，但不清楚有沒有函件具體提到了ＡＭＤ的ＭＩ３０８芯片。



知情人士還稱，在同企業的溝通中，政府部門提出了一系列問題，包括詢問為何選擇購買

Ｈ２０芯片而不是國產替代品，優先採用Ｈ２０芯片是否必要，以及是否發現過Ｈ２０芯片存在

安全問題。



國產芯片股連日走揚，中芯國際（００９８１）今日大漲５％，收報５１﹒１５元，成最強

藍籌；宏光半導體（０６９０８）更漲１１﹒５％，華虹（０１３４７）揚５﹒４％，晶門半導

體（０２８７８）收升２﹒１％。



＊復星國際搭上穩定幣快車，狂升１３％＊



穩定幣概念依然是市場熱點，復星國際（００６５６）盤中一度漲２７％，收市仍升

１３﹒３％，報６﹒０５元。如此狂升，原因就是內媒騰訊新聞《一線》報道，復星國際近日已

確定在港申請穩定幣牌照，並已組建完整的穩定幣牌照申請團隊。並指復星創辦人郭廣昌日前親

自帶領旗下的穩定幣團隊骨幹及其他部分高管，於一日內分別與特首李家超、財政司司長陳茂波

見面。



《彭博》早前引述知情人士報道，中國金融管理部門要求內地金融機構和智庫機構等減少發

布有關穩定幣的研究報告或舉辦穩定幣相關的會議，旨在遏制圍繞這類資產日益增多的投機行為

。



果不然，新事物自然惹來新的詐騙機會，「稀土人民幣穩定幣」橫空而出，螞蟻集團及中國

稀土集團昨日要急發文澄清，關注到網絡上有消息宣稱「螞蟻集團與中國人民銀行、中國稀土集

團共建全球首個稀土人民幣穩定幣」，並以此誘導投資者關注相關板塊，兩集團齊稱從未與相關

機構有此類計劃，該信息為不法分子惡意編造，已向有關部門反映並保留追究法律責任的權利。

請公眾注意甄別，謹防上當受騙。



