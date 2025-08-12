《Ａ股焦點》董事陳為涉嫌違紀違法被查，上海建科跌０﹒２６％

《經濟通通訊社１２日專訊》上海國盛（集團）有限公司董事陳為涉嫌嚴重違紀違法，目前
正接受上海市紀委監委紀律審查和監察調查。上海建科（滬：６０３１５３）公告，陳為系公司
股東上海國盛委派的董事，目前除擔任公司董事外，未擔任公司其他職務，不參與公司日常經營
管理。上述事項不會對公司生產經營活動產生重大影響。
上海建科股價現跌０﹒２６％，報１９﹒４１元人民幣。（ｗｎ）
12/08/2025 10:18
