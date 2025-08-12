美團啟動「堂食提振」計劃，覆蓋內地１０萬家實體店

《經濟通通訊社１２日專訊》８月１２日，美團外賣正式啟動「堂食提振」計劃，首批將向

全量會員發放進店消費券，旨在提振餐飲堂食消費。據悉，未來一周內，美團還將繼續向消費者

發放餐飲門店消費券。



美團外賣相關產品負責人表示，將持續落實「反內捲」，通過「堂食提振」計劃為實體門店

導流，促進行業健康發展，這一計劃目前已覆蓋１０萬家實體門店，未來將進一步擴大覆蓋範圍

。（ｗｎ）

