美團啟動「堂食提振」計劃，覆蓋內地１０萬家實體店

《經濟通通訊社１２日專訊》８月１２日，美團外賣正式啟動「堂食提振」計劃，首批將向
全量會員發放進店消費券，旨在提振餐飲堂食消費。據悉，未來一周內，美團還將繼續向消費者
發放餐飲門店消費券。
美團外賣相關產品負責人表示，將持續落實「反內捲」，通過「堂食提振」計劃為實體門店
導流，促進行業健康發展，這一計劃目前已覆蓋１０萬家實體門店，未來將進一步擴大覆蓋範圍
。（ｗｎ）
12/08/2025 14:26
