【關稅戰】特朗普：美暫不允英偉達對華銷售超先進芯片

《經濟通通訊社１２日專訊》美政府官員證實，英偉達（ＵＳ﹒ＮＶＤＡ）和超微半導體

（ＡＭＤ）（ＵＳ﹒ＡＤＭ）將向華府支付部分銷售收入，以換取向中國銷售芯片的許可。兩家

公司向華府支付的銷售收入比例高達１５％，當中包括英偉達向中國銷售的Ｈ２０芯片，以及

ＡＭＤ的ＭＩ３０８芯片。不過，美國總統特朗普表示，目前美國不會允許英偉達在中國銷售

Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ ＡＩ芯片。



特朗普周一（１１日）在發布會上回答有關英偉達芯片的問題。特朗普證實，華府與英偉達

早前達成一項協議，部分原因是Ｈ２０芯片已經過時，他因此可以放心地批准英偉達將其售往中

國。他指出，可能還會就英偉達的Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ圖像處理器（ＧＰＵ）芯片舉行另一場會

議，但他不會接受將最先進芯片賣往中國，只會接受算力方面削減３０％到５０％的

Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ芯片出口到中國。



特朗普又稱，英偉達行政總裁黃仁勳賣往中國的產品，本質上屬於舊型號晶片，華為也有同

類的產品９１０Ｃ ＡＩ芯片，功能相同，暗示美國不想讓華為佔上風。Ｈ２０芯片的製造日期

追溯至２０２３年。（ｒｙ）

