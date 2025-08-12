  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

12/08/2025 08:46

【關稅戰】特朗普：美暫不允英偉達對華銷售超先進芯片

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美政府官員證實，英偉達（ＵＳ﹒ＮＶＤＡ）和超微半導體
（ＡＭＤ）（ＵＳ﹒ＡＤＭ）將向華府支付部分銷售收入，以換取向中國銷售芯片的許可。兩家
公司向華府支付的銷售收入比例高達１５％，當中包括英偉達向中國銷售的Ｈ２０芯片，以及
ＡＭＤ的ＭＩ３０８芯片。不過，美國總統特朗普表示，目前美國不會允許英偉達在中國銷售
Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ　ＡＩ芯片。
　
　　特朗普周一（１１日）在發布會上回答有關英偉達芯片的問題。特朗普證實，華府與英偉達
早前達成一項協議，部分原因是Ｈ２０芯片已經過時，他因此可以放心地批准英偉達將其售往中
國。他指出，可能還會就英偉達的Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ圖像處理器（ＧＰＵ）芯片舉行另一場會
議，但他不會接受將最先進芯片賣往中國，只會接受算力方面削減３０％到５０％的
Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ芯片出口到中國。
　
　　特朗普又稱，英偉達行政總裁黃仁勳賣往中國的產品，本質上屬於舊型號晶片，華為也有同
類的產品９１０Ｃ　ＡＩ芯片，功能相同，暗示美國不想讓華為佔上風。Ｈ２０芯片的製造日期
追溯至２０２３年。（ｒｙ）

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

特朗普為何對莫迪「恨之入骨」？

12/08/2025 14:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處