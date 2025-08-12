【關稅戰】中國據報敦促企業避免使用英偉達Ｈ２０芯片

《經濟通通訊社１２日專訊》據《彭博》援引熟悉內情人士報道，中國當局已敦促國內企業

避免使用英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）的Ｈ２０芯片，尤其是服務政府部門的應用場景。



報道指出，政府部門近幾周已向一些公司發出通知，督促避免使用性能並不領先的Ｈ２０芯

片。在表述中，相關部門對在政府或者國家安全相關領域使用該芯片尤其反對，不管涉及的企業

是國資還是民企背景；對於Ｈ２０用於一般商業業務，相關部門也不鼓勵，但措辭相對溫和。



其中一位知情人士稱，中國此舉還波及了ＡＭＤ芯片，但不清楚有沒有函件具體提到了

ＡＭＤ的ＭＩ３０８芯片。這兩家公司最近獲得華府批准重新對華出口性能略遜的ＡＩ芯片，但

它們需將相關收入的１５％上交給美國政府。如今，英偉達和ＡＭＤ面臨的挑戰是，它們的中國

客戶受到了北京方面勸退的壓力。



＊官方質詢企業為何選用Ｈ２０而非國產芯片＊



知情人士中還稱，在同企業的溝通中，政府部門提出了一系列問題，包括詢問為何選擇購買

Ｈ２０芯片而不是國產替代品，優先採用Ｈ２０芯片是否必要，以及是否發現過Ｈ２０芯片存在

安全問題。



近日中國官方對Ｈ２０人工智能芯片的潛在安全性提出質疑，英偉達多次表示其產品沒有允

許遠程訪問或控制的「後門」。（ｒｙ）

