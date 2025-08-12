【關稅戰】最新梳理中美貿戰時間線：２４％對等關稅再暫緩９０日

《經濟通通訊社１２日專訊》商務部今早公布７月２８日至２９日中美於瑞典斯德哥爾摩舉

行經貿會談所達成共識的聯合聲明，中美雙方將繼續推動已暫停的美方對等關稅２４％部分，以

及中方反制措施如期展期９０天。此次延期是自２０２５年５月日內瓦會談以來的第三次關稅暫

緩延期，主要目的是為雙方談判爭取更多時間。此次延期之後，美國對華關稅暫緩期將延至今年

１１月１２日。



＊中美關稅戰時間線＊



１月３１日（美東時間）

以芬太尼問題等為由，美國自２月１日起對進口自中國的商品加徵關稅１０％。



２月２７日（美東時間）

美國宣布３月４日起在對中國商品加徵１０％關稅的基礎上，再額外增加１０％，累達２０％



４月２日（美東時間）

美方宣布對中國的「對等關稅」稅率為３４％。



４月２日（美東時間）

美方撤銷中港兩地的小額包裹免稅安排，並徵收從價稅３０％或每件包裹徵收２５美元，６月

起則徵收５０美元。



４月４日（北京時間）

中方反制，宣布對美國輸華商品加徵３４％關稅。



４月４日（北京時間）

中國公告對釤、釓、鋱、鏑、櫓、鈧、釔等７類中重稀土相關物項實施出口管制措施。



４月７日（美東時間）

美方威脅進一步對華加徵５０％關稅。



４月８日（美東時間）

美方將此前宣布對中國輸美產品加徵３４％「對等關稅」進一步提高５０％至８４％。



４月８日（美東時間）

美國將中國內地和香港的小包裹徵稅額翻３倍，從貨值的３０％加到９０％；進口商須繳付關

稅為貨值的９０％或７５美元，並在６月１日後升至１５０美元。



４月９日（北京時間）

中方宣布對美國輸華商品加徵關稅由３４％提高至８４％。



４月９日（美東時間）

美方宣布對中國輸美商品加徵關稅由８４％提高至１２５％。



４月９日（北京時間）

中國商務部將６家美國企業列入不可靠實體清單、１２家美國實體列入出口管制管控名單。



４月１０日（美東時間）

白宮行政命令顯示，美國將中港的小包裹徵稅從貨值的９０％增至１２０％。



４月１１日（北京時間）

中方宣布對美國加徵關稅由８４％提高至１２５％，同時表明即便美方再加徵關稅，中方亦不

予理會。



５月１２日（北京時間）

中美聯合聲明發布，同意互降「對等關稅」２４％。中國對美進口商品加徵關稅稅率由３４％

暫降至為１０％，美國對華加徵關稅暫為３０％，包括１０％對等關稅和２０％芬太尼關稅。中

美雙方達成９０天暫停關稅的協議，中方同意採取必要措施，暫停或取消自４月２日起針對美國

的非關稅反制措施。



５月１２日（美東時間）

特朗普修正行政命令，調整低於８００美元小額包裹的從價關稅稅率，從１２０％降至５４％

，但維持每件小額郵遞物品１００美元的從量關稅，適用港澳地區。



５月３１日（美東時間）

美國貿易代表辦公室宣布，延長對中國在技術轉讓、知識產權和創新方面的行為、政策與做法

所進行的３０１條款調查中部分產品的關稅豁免。這些豁免原定於２０２５年５月３１日到期，

現已延長至２０２５年８月３１日。



７月３０日（美東時間）

特朗普簽署一項行政命令，自８月２９日起，暫停全球８００美元或以下的小額包裹關稅豁免

，以堵塞逃避關稅的漏洞。



６月９日至１０日（當地時間）

中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特及商務部長盧

特尼克、貿易代表格里爾在英國倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議。雙方就落實兩國元首６月

５日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致。



７月２８日至２９日（當地時間）

中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特及貿易代表格

里爾在瑞典斯德哥爾摩舉行中美經貿會談。根據會談共識，雙方將繼續推動已暫停的美方對等關

稅２４％部分以及中方反制措施如期展期９０天。



８月６日（美東時間）

特朗普宣布，將對所有含有半導體的進口產品徵收１００％的關稅，但對於那些「已在美國建

廠或承諾設廠」的企業將給予豁免。



８月１１日（美東時間）

特朗普簽署了行政令，將美國的對華關稅暫緩期延長９０天。



８月１２日（北京時間）

中方發布中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明，確認中美兩國將加徵關稅的暫緩期，再延長９０

日。聲明提到，中國由今日起，再次暫停對美國商品實施２４％的關稅９０天，同時保留對這些

商品加徵剩餘１０％的關稅。（ｊｑ）

