《中國要聞》市監總局擬出新規，壓實網絡食品交易第三方平台責任

《經濟通通訊社１２日專訊》為加強網絡食品安全監督管理，壓實平台企業、入網食品銷售

企業等食品安全主體責任，防範網絡食品安全風險隱患，市場監管總局組織起草了《網絡食品交

易第三方平台和入網食品銷售企業落實食品安全主體責任監督管理規定（徵求意見稿）》（下稱

「意見稿」），向社會公開徵求意見。



意見稿共２３條，從管理人員配備、管理機制運行、監督管理及法律責任等多維度強化平台

企業和入網食品銷售企業網絡食品安全管理要求。



在強化管理責任方面，要求平台企業督促其分支機構、代理商、合作商等按照統一要求落實

食品安全管理責任與義務，平台和入網食品銷售企業應配備有相應能力的食品安全總監和食品安

全員等管理人員。



在完善管理機制運行方面，規定平台企業要建立基於食品安全風險防控的動態管理機制，制

定《食品安全風險管控清單》，建立並實施食品安全「日管控、周排查、月調度」工作制度和機

制。



在加強監督管理方面，規定市場監督管理部門要將平台企業在「日管控、周排查、月調度」

中發現的食品安全風險隱患以及整改情況作為監督檢查的重點內容，依法查處相關違法行為。

