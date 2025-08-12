  • 會員
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

12/08/2025 17:50

【ＡＩ】蘇州太湖人工智能算力中心投入使用，總投資超２０億

　　《經濟通通訊社１２日專訊》總投資超２０億元人民幣的蘇州市人工智能（太湖）算力中心
（吳中區人工智能算力中心）目前已正式投用。吳中太湖新城官方發布的數據顯示，該算力中心
位於吳中太湖新城能源中心，覆蓋太湖能源中心５－８層，計劃總投資超２０億元人民幣，建成
後可提供８０００Ｐ算力的智算中心。規劃總機架數約２６０個左右，已上架高性能算力服務器
４０００Ｐ以上。（ｊｑ）

