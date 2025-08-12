【ＡＩ】蘇州太湖人工智能算力中心投入使用，總投資超２０億

《經濟通通訊社１２日專訊》總投資超２０億元人民幣的蘇州市人工智能（太湖）算力中心
（吳中區人工智能算力中心）目前已正式投用。吳中太湖新城官方發布的數據顯示，該算力中心
位於吳中太湖新城能源中心，覆蓋太湖能源中心５－８層，計劃總投資超２０億元人民幣，建成
後可提供８０００Ｐ算力的智算中心。規劃總機架數約２６０個左右，已上架高性能算力服務器
４０００Ｐ以上。（ｊｑ）
【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇
12/08/2025 17:50
《經濟通通訊社１２日專訊》總投資超２０億元人民幣的蘇州市人工智能（太湖）算力中心
（吳中區人工智能算力中心）目前已正式投用。吳中太湖新城官方發布的數據顯示，該算力中心
位於吳中太湖新城能源中心，覆蓋太湖能源中心５－８層，計劃總投資超２０億元人民幣，建成
後可提供８０００Ｐ算力的智算中心。規劃總機架數約２６０個左右，已上架高性能算力服務器
４０００Ｐ以上。（ｊｑ）
【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇
上一篇新聞︰12/08/2025 18:02 《大灣區》廣州：擴大南沙數字人幣應用，優化南港澳專業資格互認
下一篇新聞︰12/08/2025 17:42 《打擊貪腐》國家煙草局原副局長徐㼆受賄６５３３萬，被判１５年
12/08/2025 18:06 《中國要聞》乾法鋰電池隔膜骨幹企業就反內捲達成暫停擴產等共識
12/08/2025 17:39 《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N