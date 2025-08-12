《Ａ股行情》滬綜指近平開，中美關稅休戰延長９０天

《經濟通通訊社１２日專訊》中國發布中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明顯示，中美均再次

暫停實施對對方商品加徵高額關稅９０天至１１月初。中美此前約定的關稅休戰期於今日到期。

全球兩大經濟體之間之間的貿易關係暫時穩定，滬深股市三大指數近平開，滬綜指高開

０﹒０１％，報３６４７﹒９６點，深成指高開０﹒０１％，創業板指高開０﹒０６％。



商務部官網刊登的聯合聲明稱，中美雙方同意於２０２５年８月１２日起再次暫停實施

２４％的關稅９０天，同時保留按該行政令規定對這些商品加徵的剩餘１０％的關稅。根據日內

瓦聯合聲明的商定，中國採取或者維持必要措施，暫停或取消針對美國的非關稅反制措施。市場

分析指，中美繼續休戰，料為今年習特會鋪平道路。



市場情緒明顯改善，最新美銀調查顯示，高達６８％的受訪基金經理預測全球經濟將實現「

軟著陸」，同時，機構大幅增配新興市場股票，並對中國經濟前景轉向樂觀，看好程度升至五個

月高位。



數據顯示，截至８月１１日，上交所、深交所融資餘額合計２００５６﹒８９億元（人民幣

．下同），突破兩萬億水平，較前一交易日增加１６７﹒３６億元。Ａ股兩融餘額是指投資者通

過融資買入和融券賣出的資金與證券的總餘額，是衡量市場槓桿資金規模和投資者情緒的重要指

標。兩融餘額增長表明投資者交易意願增強，願意加槓桿投資。



另外，人行公布今日進行１１４６億元７天期逆回購，公開市場今日有１６０７億元逆回購

到期，即今日淨回籠４６１億元。（ｒｙ）

