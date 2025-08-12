  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

12/08/2025 09:29

《Ａ股行情》滬綜指近平開，中美關稅休戰延長９０天

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國發布中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明顯示，中美均再次
暫停實施對對方商品加徵高額關稅９０天至１１月初。中美此前約定的關稅休戰期於今日到期。
全球兩大經濟體之間之間的貿易關係暫時穩定，滬深股市三大指數近平開，滬綜指高開
０﹒０１％，報３６４７﹒９６點，深成指高開０﹒０１％，創業板指高開０﹒０６％。
　
　　商務部官網刊登的聯合聲明稱，中美雙方同意於２０２５年８月１２日起再次暫停實施
２４％的關稅９０天，同時保留按該行政令規定對這些商品加徵的剩餘１０％的關稅。根據日內
瓦聯合聲明的商定，中國採取或者維持必要措施，暫停或取消針對美國的非關稅反制措施。市場
分析指，中美繼續休戰，料為今年習特會鋪平道路。
　
　　市場情緒明顯改善，最新美銀調查顯示，高達６８％的受訪基金經理預測全球經濟將實現「
軟著陸」，同時，機構大幅增配新興市場股票，並對中國經濟前景轉向樂觀，看好程度升至五個
月高位。
　
　　數據顯示，截至８月１１日，上交所、深交所融資餘額合計２００５６﹒８９億元（人民幣
．下同），突破兩萬億水平，較前一交易日增加１６７﹒３６億元。Ａ股兩融餘額是指投資者通
過融資買入和融券賣出的資金與證券的總餘額，是衡量市場槓桿資金規模和投資者情緒的重要指
標。兩融餘額增長表明投資者交易意願增強，願意加槓桿投資。
　
　　另外，人行公布今日進行１１４６億元７天期逆回購，公開市場今日有１６０７億元逆回購
到期，即今日淨回籠４６１億元。（ｒｙ）

【你點睇？】美俄峰會即將舉行，你認為特朗普能否促成普京停火？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

特朗普為何對莫迪「恨之入骨」？

12/08/2025 14:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處