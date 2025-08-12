  • 會員
12/08/2025 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒５１％，半導體股衝高

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中美關稅休戰期一如預期延長，Ａ股震盪走高，滬綜指再度刷
新年內新高，半日收升０﹒５１％，報３６６６﹒３３點；深成指揚０﹒３４％，創業板指漲
０﹒９１％。滬深兩市半天成交１１９４６億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增
加５９０億元或５﹒２％。
　
　　半導體芯片股盤中拉升，半日漲逾２％，上海合晶（滬：６８８５８４）升２０％封板，寒
武紀（滬：６８８２５６）飆１５﹒６％。美國官員證實，英偉達將把對中國銷售Ｈ２０芯片的
１５％收入上繳給美國政府，以獲得出口管制許可證。美國總統特朗普並暗示，他可能會允許英
偉達在華銷售算力減配版的Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ芯片。
　
　　另外，腦機接口概念板升幅居前，翔宇醫療（滬：６８８６２６）升超一成。工信部、國家
發改委、國家衛健委等七部門近日發布《關於推動腦機接口產業創新發展的實施意見》。《意見
》指出，到２０２７年，腦機接口關鍵技術要取得突破，初步建立先進的技術體系、產業體系和
標準體系。
　
　　下跌方面，軍工股跌幅靠前，稀土永磁、創新藥均調整，鋰礦股亦挫逾１％。寧德時代　
（深：３００７５０）宜春鋰礦停產引發Ａ股相關板塊波動，《上海證券報》引述宜春某碳酸鋰
生產企業人士稱：「停產短期內確實有影響，但從目前市場表現看，更多的還是期貨炒作帶來的
情緒。」寧德宜春鋰礦停產前的實際產量並沒有外界想象的那麼大，且採礦證獲批恢復生產只是
時間問題。（ｒｙ）

