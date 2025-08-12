  • 會員
AH股新聞

12/08/2025 15:05

《Ａ股行情》中美延關稅休戰期，滬指收升０﹒５％成交１﹒９萬億

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中美關稅休戰再延長符合預期，市場交投情緒處於高位，滬深
股市繼續走揚，兩市成交額高位。滬綜指今日收升０﹒５％，兩連升，報３６６５﹒９２點，繼
續刷新三年零八個月高位紀錄；深成指收升０﹒５３％，創業板漲１﹒２４％。兩市全日成交
１﹒８８萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量５４７億元或３％。
　
　　商務部今發布中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明顯示，中美均自８月１２日起再次暫停實施
對對方商品加徵２４％的關稅９０天，同時保留對這些商品加徵的剩餘１０％的關稅。分析人士
指出，休戰期延長符合市場預期，但在芬太尼關稅、出口管制等領域匱乏細節，表明雙方分歧依
然較大，達成全面協議恐需要更長時間。
　
　　盤面上，芯片股午後爆發，寒武紀（滬：６８８２５６）漲停創歷史新高。儘管美國政府已
批准英偉達向中國出口Ｈ２０芯片，但英偉達在華銷售前景仍不明朗。英偉達和ＡＭＤ都已同意
將其在中國的ＡＩ芯片銷售收入的１５％上繳華府，以換取出口許可。但中國官媒連番質疑其芯
片安全性之後，有消息指當局已向企業發函，建議避免使用英偉達Ｈ２０芯片，國產芯片股全日
走揚。
　
　　另外，軍貿概念、稀土礦產及雅江水電概念股全日調整。個股跌多升少，滬深兩市近
３０００隻個股下調。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４１４３﹒８３　　＋０﹒５２　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３６６５﹒９２　　＋０﹒５０　　　　７７８１﹒６１　　
　　深證成指　　１１３５１﹒６３　＋０﹒５３　　　１１０３３﹒６０　　
　　創業板指　　２４０９﹒４０　　＋１﹒２４　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０６９﹒８１　　＋１﹒９１　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６７﹒３７　　＋０﹒０５　　　　　２﹒６７　　　　
　　深證Ｂ指　　１３２６﹒３５　　＋０﹒４７　　　　　１﹒４７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

