《Ａ股行情》中美延關稅休戰期，滬指收升０﹒５％成交１﹒９萬億

《經濟通通訊社１２日專訊》中美關稅休戰再延長符合預期，市場交投情緒處於高位，滬深

股市繼續走揚，兩市成交額高位。滬綜指今日收升０﹒５％，兩連升，報３６６５﹒９２點，繼

續刷新三年零八個月高位紀錄；深成指收升０﹒５３％，創業板漲１﹒２４％。兩市全日成交

１﹒８８萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量５４７億元或３％。



商務部今發布中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明顯示，中美均自８月１２日起再次暫停實施

對對方商品加徵２４％的關稅９０天，同時保留對這些商品加徵的剩餘１０％的關稅。分析人士

指出，休戰期延長符合市場預期，但在芬太尼關稅、出口管制等領域匱乏細節，表明雙方分歧依

然較大，達成全面協議恐需要更長時間。



盤面上，芯片股午後爆發，寒武紀（滬：６８８２５６）漲停創歷史新高。儘管美國政府已

批准英偉達向中國出口Ｈ２０芯片，但英偉達在華銷售前景仍不明朗。英偉達和ＡＭＤ都已同意

將其在中國的ＡＩ芯片銷售收入的１５％上繳華府，以換取出口許可。但中國官媒連番質疑其芯

片安全性之後，有消息指當局已向企業發函，建議避免使用英偉達Ｈ２０芯片，國產芯片股全日

走揚。



另外，軍貿概念、稀土礦產及雅江水電概念股全日調整。個股跌多升少，滬深兩市近

３０００隻個股下調。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ４１４３﹒８３ ＋０﹒５２

上證指數 ３６６５﹒９２ ＋０﹒５０ ７７８１﹒６１

深證成指 １１３５１﹒６３ ＋０﹒５３ １１０３３﹒６０

創業板指 ２４０９﹒４０ ＋１﹒２４

科創５０ １０６９﹒８１ ＋１﹒９１

Ｂ股指數 ２６７﹒３７ ＋０﹒０５ ２﹒６７

深證Ｂ指 １３２６﹒３５ ＋０﹒４７ １﹒４７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

