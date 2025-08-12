《海納智見－吳信坤》科技是港股下半年勝負手

《海納智見》年初以來港股走勢十分亮眼，在港股稀缺性資產吸引下，南向資金持續流入港

股。我們在《港股是本輪牛市主戰場》中指出，下半年港股牛途繼續，並且相對Ａ股更優。其中

，ＡＩ浪潮的產業趨勢持續演繹，具備稀缺性的港股科技板塊向上空間或較大。因此，我們海外

策略聯合海外科技，分析下半年港股科技板塊的看好邏輯，並對重點標的進行梳理。



下半年港股牛市繼續，較Ａ股或更優。年初以來的中國資產重估行情中，港股整體漲幅較Ａ

股更為可觀，創新藥、新消費、ＡＩ應用等方向亮點紛呈。借鑒歷史上港股佔優行情，我們認為

本輪行情或和其中的２０１２－２０１４年具有一定相似性，港股表現強勁源於部分資產更具稀

缺性。當下港股科技、消費資產與當前產業發展趨勢更契合、基本面更優，或吸引南下持續流入

，支撐港股繼續向上。



ＡＩ引領科技周期向上，具有稀缺性的港股科技資產向上空間更大。今年以來，大模型技術

迭代持續加速。年初中國企業Ｄｅｅｐｓｅｅｋ－Ｒ１大模型憑藉其低成本、高性能和開源等特

性，有望推動ＡＩ商業化應用加速。而港股科技龍頭廣泛分布於ＡＩ全產業鏈，涵蓋大模型開發

、商業應用及終端生態等環節，憑藉領先的技術優勢，將充分受益於ＡＩ產業變革紅利。６月以

來中美經貿關係邊際緩和，美國對華科技產品出口的管制政策也有所鬆動。我們預計下半年港股

互聯網巨頭或將加大ＡＩ基礎設施領域的資本投入，大模型迭代與ＡＩ應用落地進度有望提速。

當前港股互聯網估值並不算高，隨著本輪ＡＩ浪潮的產業周期向上趨勢進一步確認，有望推動相

關的港股科技龍頭重新跑贏市場。



風險提示：ＡＩ技術發展不及預期，ＡＩ商業落地不及預期。



《國泰海通海外策略首席分析師 吳信坤》



