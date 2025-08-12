  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

12/08/2025 09:46

《Ａ股焦點》滬深鋰礦板塊回吐，贛鋒鋰業Ａ股挫逾３％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》寧德時代（深：３００７５０）宜春鋰礦停產，碳酸鋰供給收
縮的預期讓股市相關板塊昨日（１１日）大幅飆升，今日則明顯回吐，中礦資源
（深：００２７３８）挫５﹒５％，永杉鋰業（滬：６０３３９９）跌４﹒６％，融捷股份
（深：００２１９２）跌３﹒４％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌３﹒６％，天齊鋰業
（深：００２４６６）跌２％，西藏礦業（深：０００７６２）、威領股份
（深：００２６６７）、億緯鋰能（深：３０００１４）跟挫。
　
　　江西宜春市要求８家涉鋰礦山企業在９月３０日前完成儲量核查報告，寧德時代因採礦權到
期停產，國軒高科（深：００２０７４）當地鋰礦項目或面臨類似情況，國軒高科今跌１﹒９％

　
　　《上海證券報》引述宜春當地某碳酸鋰生產企業人士稱，「停產短期內確實有影響，但從目
前市場表現看，更多的還是期貨炒作帶來的情緒。」寧德時代宜春鋰礦停產前的實際產量並沒有
外界想象的那麼大，且採礦證獲批恢復生產只是時間問題。中長期來看，鋰價上漲會帶動其他企
業的生產熱情，疊加澳大利亞、非洲的產品補充，整體供給或許並不會減少。（ｒｙ）

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

特朗普為何對莫迪「恨之入骨」？

12/08/2025 14:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處