《Ａ股焦點》滬深鋰礦板塊回吐，贛鋒鋰業Ａ股挫逾３％

《經濟通通訊社１２日專訊》寧德時代（深：３００７５０）宜春鋰礦停產，碳酸鋰供給收

縮的預期讓股市相關板塊昨日（１１日）大幅飆升，今日則明顯回吐，中礦資源

（深：００２７３８）挫５﹒５％，永杉鋰業（滬：６０３３９９）跌４﹒６％，融捷股份

（深：００２１９２）跌３﹒４％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌３﹒６％，天齊鋰業

（深：００２４６６）跌２％，西藏礦業（深：０００７６２）、威領股份

（深：００２６６７）、億緯鋰能（深：３０００１４）跟挫。



江西宜春市要求８家涉鋰礦山企業在９月３０日前完成儲量核查報告，寧德時代因採礦權到

期停產，國軒高科（深：００２０７４）當地鋰礦項目或面臨類似情況，國軒高科今跌１﹒９％

。



《上海證券報》引述宜春當地某碳酸鋰生產企業人士稱，「停產短期內確實有影響，但從目

前市場表現看，更多的還是期貨炒作帶來的情緒。」寧德時代宜春鋰礦停產前的實際產量並沒有

外界想象的那麼大，且採礦證獲批恢復生產只是時間問題。中長期來看，鋰價上漲會帶動其他企

業的生產熱情，疊加澳大利亞、非洲的產品補充，整體供給或許並不會減少。（ｒｙ）

