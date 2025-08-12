  • 會員
AH股新聞

12/08/2025 09:29

【關稅戰】商務部：對美兩用物項出口管制等反制措施暫停或取消

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國商務部今早公布「中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明」，
中美雙方同意於２０２５年８月１２日起再次暫停實施２４％的關稅９０天，中方採取或者維持
必要措施，暫停或取消針對美國的非關稅反制措施。　
　
＊對１６家美國實體兩用物項出口管制續停９０天，對１２家管制措施取消＊
　
　　商務部網站發布發言人答記者問文章，就暫停或取消針對美國的非關稅反制措施說明情況。
其中，在出口管制管控名單方面，商務部發言人表示，此前商務部於今年４月４日和９日分別發
公告，將２８家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。為落實中美經貿高層
會談共識，決定自今年年８月１２日起，對於４月４日被列入出口管制管控名單的１６家美國實
體，繼續暫停上述相關措施９０天；對於４月９日被列入出口管制管控名單的１２家美國實體，
停止執行相關措施。出口經營者如需向上述實體出口兩用物項，應按相關條例規定向商務部提出
申請；商務部將依法依規進行審查，符合規定的將准予許可。
　
＊針對１７家美國實體對華貿易及投資禁令續暫停或取消＊
　
　　至於在不可靠實體清單方面，此前不可靠實體清單工作機制於今年４月４日和９日，將１７
家美國實體列入不可靠實體清單，禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動，以及在中國境內
新增投資。為落實中美經貿高層會談共識，自今年８月１２日起，繼續暫停４月４日公告的相關
措施９０天，停止４月９日公告的相關措施。根據《不可靠實體清單規定》相關規定，國內企業
可申請與上述實體進行交易，不可靠實體清單工作機制將依法進行審核，對符合條件的申請予以
批准。（ｓｌ）

