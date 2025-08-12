【車企血戰】內地三車企已實現６０天內支付，大型車企積極響應中

《經濟通通訊社１２日專訊》內地１７家車企今年６月１０－１１日期間承諾供應商支付帳

期不超過６０天，而昨日距離相關承諾剛過去６０天，工信部相關部門昨午釋放了對一汽集團、

廣汽集團和賽力斯集團執行承諾的調研信息，顯示這三家車企正踐行６０天內支付。《央視新聞

》的《新聞１＋１》欄目昨晚連線中汽協專務副秘書長許海東，詢問相關舉措實行情況。許海東

表示，主要央企如一汽、東風、長安，主要國企如廣汽、上汽、北汽，以及民企如吉利、長城，

以及新勢力企業如賽力斯、理想、小鵬，「這些企業都在積極響應」。



許海東指出，中汽協做了一些相關統計，大型車企、主要車企都已經在行動。在調整帳期的

過程中，車企需要籌備資金，而相關流程，包括驗收、上線、付款，以及供銷合同都需要調整；

大量企業首先在新訂單上實現６０天付款，一些舊訂單逐步去解決，「這些也可以理解」。



許海東認為，產業鏈、供應鏈是汽車產業的「筋骨血脈」，也是汽車產業轉型升級非常重要

的一環。如果車企和供應鏈企業能夠形成協同共贏、可持續發展的局面，這將對汽車產業發展有

非常重要的意義。此外，經銷商企業是整車廠非常重要的一個環節，它承擔著４Ｓ店，承擔著銷

售、服務、維修、信息反饋等，因此車企也會非常重視經銷商的作用，同時也會採取一些措施緩

解經銷商的壓力，實現共同發展。（ｓｌ）

