12/08/2025 14:04

《中國要聞》習近平與巴西總統通話，籲團結反對單邊主義保護主義

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國家主席習近平今日應約同巴西總統盧拉通電話。習近平表示
，中方支持巴西人民捍衛國家主權，支持巴方維護自身正當權益。各國應團結起來，旗幟鮮明反
對單邊主義、保護主義。全球南方國家應攜手維護國際公平正義，維護國際關係基本準則，維護
發展中國家的正當權益。
　
＊習近平：願與巴方攜手構建更可持續星球＊
　
　　習近平並稱，中巴關係正處於歷史最好時期，中巴命運共同體建設和兩國發展戰略對接開局
良好、進展順利。中方願同巴方一道，抓住機遇，加強統籌，打造更多互利合作成果，樹立全球
南方大國團結自強典範，攜手構建更公正世界和更可持續星球。中巴要繼續共同應對全球性挑戰
，確保聯合國氣候變化貝倫大會成功，推動「和平之友」小組為政治解決烏克蘭危機發揮作用。
　
＊盧拉讚賞中國維護自由貿易規則＊
　
　　盧拉表示，巴方高度重視對華關係，期待加強對華合作，深化戰略對接，推動兩國關係取得
更大發展。盧拉介紹了巴西同美國關係近況以及巴方堅定維護自身主權的原則立場，讚賞中國堅
持多邊主義，維護自由貿易規則，在國際事務中發揮著負責任作用。巴方願同中方加強在金磚等
多邊機制中的溝通協調，反對單邊霸凌行徑，維護各國共同利益。
　
　　美國總統特朗普７月底對大多數巴西商品徵收５０％關稅，以回應他所稱的針對前巴西總統
博爾索納羅的「政治迫害」，但為了緩和影響，關稅豁免了飛機、能源和橙汁等重要領域。
（ｓｌ）

