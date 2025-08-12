《中國要聞》九部門：銀行向服務業經營主體發貸享至多一年貼息

《經濟通通訊社１２日專訊》財政部、民政部、人力資源社會保障部、商務部、文化和旅遊

部、國家衛生健康委、中國人民銀行、金融監管總局、體育總局發布《服務業經營主體貸款貼息

政策實施方案》（下稱「實施方案」），就中辦、國辦《提振消費專項行動方案》中關於「

２０２５年對符合條件的消費領域服務業經營主體貸款給予財政貼息」的要求，明確相關支持範

圍、貼息標準、貸款經辦銀行、貸款流程等細節。



＊單戶享貼息貸款規模最高１００萬＊



實施方案明確，對於經辦銀行向服務業經營主體發放的貸款，財政部門按照貸款本金對經營

主體進行貼息，貼息期限不超過１年，年貼息比例為１個百分點，中央財政、省級財政分別承擔

貼息資金的９０％、１０％。單戶享受貼息的貸款規模最高可達１００萬元人民幣。相關貸款包

括用於改善消費基礎設施的固定資產貸款以及用於提升服務供給能力的流動資金貸款。同一筆貸

款不得重複享受中央財政其他貼息政策；已享受地方財政相關貼息政策的，此次貼息不得超出扣

除已有貼息後的實際利率水平。



實施方案並明確，同時符合以下條件的貸款可享受貼息政策：一是由經辦銀行向餐飲住宿、

健康、養老、托育、家政、文化娛樂、旅遊、體育８類消費領域服務業經營主體發放。二是在《

提振消費專項行動方案》公開發布之日（２０２５年３月１６日）至２０２５年１２月３１日期

間簽訂貸款合同且相關貸款資金發放至經營主體。三是貸款資金合規用於改善消費基礎設施和提

升服務供給能力。四是政策到期後，可視實施效果研究延長政策期限、擴大支持範圍。



＊２１家銀行符合貼息資格＊



實施方案同時明確，中央財政給予貼息的服務業經營主體貸款經辦銀行為２１家全國性銀行

，包括國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行、中國工商銀行股份有限公司、中國

農業銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有

限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司

、華夏銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、興業銀行股份

有限公司、廣發銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、

恒豐銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司。



＊貸款資金禁用於房地產開發或投資、理財等＊



此外，實施方案明確，經營主體要確保將貸款資金用於開展合規經營活動、提升服務供給能

力、改善消費基礎設施，嚴禁虛報、冒領、套取、截留、擠佔、挪用貸款資金，嚴禁將貸款資金

用於房地產開發或投資、理財等套利活動。經辦銀行要嚴格按照相關部門審核檢查結果申領貼息

資金，確保貼息資金合規用於向符合貼息條件的經營主體兌付，嚴禁經辦銀行和經營主體套取貼

息資金。（ｓｌ）

