12/08/2025 16:27

【消費貼息】內地對個人消費貸貼息：一家發貸機構每人最多享三千

　　《經濟通通訊社１２日專訊》財政部、人行、金監總局印發《個人消費貸款財政貼息政策實
施方案》，明確在２０２５年９月１日至２０２６年８月３１日期間，居民個人使用貸款經辦機
構發放的個人消費貸款（不含信用卡業務）中實際用於消費，且貸款經辦機構可通過貸款發放帳
戶等識別借款人相關消費交易信息的部分，可按規定享受貼息政策。實施方案並表示，鼓勵地方
財政部門結合實際情況對其他經營個人消費貸款業務的金融機構給予財政貼息支持，擴大政策覆
蓋面。
　
＊貼息範圍：單筆５萬元以下消費，重點領域消費５萬元以上＊
　
　　實施方案明確，貼息範圍包括單筆５萬元（人民幣．下同）以下消費，以及單筆５萬元及以
上的家用汽車、養老生育、教育培訓、文化旅遊、家居家裝、電子產品、健康醫療等重點領域消
費。對於單筆５萬元以上的消費，以５萬元消費額度為上限進行貼息。政策到期後，可視實施效
果研究延長政策期限、擴大支持範圍。
　
＊年貼息比例為１個百分點＊
　
　　年貼息比例為１個百分點（按符合條件的實際用於消費的個人消費貸款本金計算），且最高
不超過貸款合同利率的５０％，中央財政、省級財政分別承擔貼息資金的９０％、１０％。貸款
合同利率需要符合相應利率自律約定。政策執行期內，每名借款人在一家貸款經辦機構可享受的
全部個人消費貸款累計貼息上限為３０００元（對應符合條件的累計消費金額３０萬元），其中
在一家貸款經辦機構可享受單筆５萬元以下的個人消費貸款累計貼息上限為１０００元（對應符
合條件的累計消費金額１０萬元）。
　
＊指定２３家貸款經辦機構＊
　
　　實施方案同時明確，貸款經辦機構包括：６家國有大型商業銀行，包括中國工商銀行、中國
農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行；１２家全國性股份制商業
銀行，包括中信銀行、中國光大銀行、華夏銀行、中國民生銀行、招商銀行、興業銀行、廣發銀
行、平安銀行、上海浦東發展銀行、恒豐銀行、浙商銀行、渤海銀行；５家其他個人消費貸款發
放機構，包括深圳前海微眾銀行股份有限公司、重慶螞蟻消費金融有限公司、招聯消費金融股份
有限公司、興業消費金融股份有限公司、中銀消費金融有限公司。（ｓｌ）

