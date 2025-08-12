北京控股（３９２）附屬燕京啤酒中期盈利１１億人幣，升４６％

《經濟通通訊社１２日專訊》北京控股（００３９２）公布，附屬公司北京燕京啤酒
（深：０００７２９）截至６月３０日止中期盈利１１億元（人民幣．下同），升４５﹒５％，
稅前利潤１４﹒９億元，升４４﹒６％。
該集團指，燕京啤酒收入８５﹒６億元，升６﹒４％，於６月底，總資產２４９億元，總負
債７９億元，均升逾７％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
12/08/2025 08:06
