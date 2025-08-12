復星醫藥出授呼吸系統疾病藥開發權，獲特殊收益連使用費６億美元

《經濟通通訊社１２日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）公布，控股子

公司復星醫藥產業授予Ｅｘｐｅｄｉｔｉｏｎ開發、生產及商業化在研產品ＸＨ－Ｓ００４的權

利。Ｅｘｐｅｄｉｔｉｏｎ將向復星醫藥產業支付至多１﹒２億元（美元．下同），包括首付款

１７００萬元、支付至多１﹒０３億元的開發及監管里程碑款項。此外，基於產品年度淨銷售額

達成情況，Ｅｘｐｅｄｉｔｉｏｎ支付至多５﹒２５億元的銷售里程碑款項，共至多６﹒４５億

元，以及按約定百分比和期限向復星醫藥產業支付特許權使用費。



該集團指，授予Ｅｘｐｅｄｉｔｉｏｎ有關產品於許可區域即除中國境內及港澳地區外的全

球範圍及領域即人類、動物疾病的診斷和治療方面的權利，而ＸＨ－Ｓ００４為該集團擁有自主

知識產權的小分子口服ＤＰＰ－１抑制劑，潛在適應症包括非囊性纖維化支氣管擴張症、慢性阻

塞性肺疾病等。截至昨天，ＸＨ－Ｓ００４用於治療非囊性纖維化支氣管擴張症於中國境內處於

ＩＩ期臨床試驗階段、用於治療慢性阻塞性肺疾病於中國境內處於Ｉｂ期臨床試驗階段。截至７

月，該集團針對ＸＨ－Ｓ００４累計研發投入約７２００萬元人民幣。（ｗｈ）

