  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

12/08/2025 08:14

復星醫藥出授呼吸系統疾病藥開發權，獲特殊收益連使用費６億美元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）公布，控股子
公司復星醫藥產業授予Ｅｘｐｅｄｉｔｉｏｎ開發、生產及商業化在研產品ＸＨ－Ｓ００４的權
利。Ｅｘｐｅｄｉｔｉｏｎ將向復星醫藥產業支付至多１﹒２億元（美元．下同），包括首付款
１７００萬元、支付至多１﹒０３億元的開發及監管里程碑款項。此外，基於產品年度淨銷售額
達成情況，Ｅｘｐｅｄｉｔｉｏｎ支付至多５﹒２５億元的銷售里程碑款項，共至多６﹒４５億
元，以及按約定百分比和期限向復星醫藥產業支付特許權使用費。
　
　　該集團指，授予Ｅｘｐｅｄｉｔｉｏｎ有關產品於許可區域即除中國境內及港澳地區外的全
球範圍及領域即人類、動物疾病的診斷和治療方面的權利，而ＸＨ－Ｓ００４為該集團擁有自主
知識產權的小分子口服ＤＰＰ－１抑制劑，潛在適應症包括非囊性纖維化支氣管擴張症、慢性阻
塞性肺疾病等。截至昨天，ＸＨ－Ｓ００４用於治療非囊性纖維化支氣管擴張症於中國境內處於
ＩＩ期臨床試驗階段、用於治療慢性阻塞性肺疾病於中國境內處於Ｉｂ期臨床試驗階段。截至７
月，該集團針對ＸＨ－Ｓ００４累計研發投入約７２００萬元人民幣。（ｗｈ）

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

特朗普為何對莫迪「恨之入骨」？

12/08/2025 14:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處