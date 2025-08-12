  • 會員
AH股新聞

12/08/2025 07:52

《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社１２日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日「滬股通」及「深股通」首
十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　貴州茅台　（６００５１９）　　２４５１﹒９７
　　工業富聯　（６０１１３８）　　１４３６﹒８１
　　紫金礦業　（６０１８９９）　　１２６８﹒０２
　　中國船舶　（６００１５０）　　１０２１﹒５７
　　長江電力　（６００９００）　　　９９６﹒６８
　　中信證券　（６０００３０）　　　９４７﹒５２
　　恒瑞醫藥　（６００２７６）　　　９３９﹒６８
　　招商銀行　（６０００３６）　　　８７８﹒５０
　　寒武紀　　（６８８２５６）　　　８６１﹒４１
　　藥明康德　（６０３２５９）　　　８４０﹒６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寧德時代　（３００７５０）　　１６６３﹒２０
　　中際旭創　（３００３０８）　　１４７３﹒４４
　　勝宏科技　（３００４７６）　　１４２６﹒１０
　　新易盛　　（３００５０２）　　１２７２﹒７３
　　東方財富　（３０００５９）　　１２６９﹒７６
　　陽光電源　（３００２７４）　　１０１７﹒８３
　　立訊精密　（００２４７５）　　　９５０﹒７５
　　歌爾股份　（００２２４１）　　　９０２﹒６８
　　東山精密　（００２３８４）　　　８８２﹒３０
　　滬電股份　（００２４６３）　　　８５９﹒１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

