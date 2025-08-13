  • 會員
AH股新聞

13/08/2025 09:44

《興觀點－陳亞雷》關稅談判順利美股降息在即，全球股市動力充足

　　《興觀點》在一系列正面事件影響下，全球股市７月表現強勁。美國標普５００指數全月上
漲２﹒２％，香港恒生指數上揚２﹒９％，而代表內地股市的滬深３００更是勁升３﹒５％。香
港聯交所７月成交額相比６月大幅上漲２０％至５﹒８萬億港元。
　
　　究其原因，我們認為主要來自於全球關稅風險的大幅下降及美聯儲局降息動作的臨近。自從
今年年初美國掀起全球關稅戰以來，截至８月１日，美國已經與其多個主要交易夥伴包括歐盟、
日本、越南、韓國等達成協議，而美國商務部長在上周接受採訪時亦表示，中美之間的關稅談判
可能再次延長９０日。市場憧憬世界主要經濟體之間的關稅爭端即將結束，正面情緒升溫。另外
，拜登時代任命的美聯儲局執委會理事Ａｄｒｉａｎａ　Ｋｕｇｌｅｒ突然宣布辭職，美國主流
媒體報導特朗普即將任命自由派經濟學家，經濟顧問委員會主席Ｓｔｅｐｈｅｎ　Ｍｉｒａｎ補
缺，也讓市場感覺美聯儲局未來的政策和議息決定都會與特朗普的路線更加一致，即更加激進的
進入降息周期。全球股市後市可期。
　
　　從各版塊７月的表現來看，Ａ股板塊輪換趨勢明顯。之前長期落後的醫藥板塊７月漲幅明顯
。雖然部分原因是中國部分創新藥企業科研能力提升，創新藥出海獲得海外市場認可，從資金流
向來說，在整體市場上漲的環境下，醫藥行業股票估值較低，防禦性較強，也獲得了市場的青睞
。在正面政策的支持下，醫藥行業有望在下半年持續目前的升勢。
　
　　另外，科技及「反內捲」概念股動力仍然持續。雖然在英偉達（ＵＳ﹒ＮＶＤＡ）獲准繼續
向中國出口部分產品之後，英偉達產業鏈相關股價已經上漲，並在近期有所回檔，但我們認為半
導體行業需求在ＡＩ的帶動下仍然強勁，值得持續觀察。另外，此前政府推出的反內捲政策在７
月初見成效。我國７月ＣＰＩ環比由上月的下降０﹒１％轉正至上漲０﹒４％，ＰＰＩ環比也由
６月的下降０﹒４％收窄為下降０﹒２％。一些此前存在較強價格競爭的行業，例如稀土、新能
源電池等板塊或有基本面改善的支持。《華興證券香港有限公司董事總經理，亞洲研究部主管　
陳亞雷》
　
＊筆者及其有聯繫者無持有上述股份任何權益
　
＊本文內容僅代表筆者本人的觀點，不代表華興資本的立場或意見，且僅供讀者參考，不構成任
何投資分析或投資建議。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

