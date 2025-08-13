《政政經經－石鏡泉》２５０００今應上破

《政政經經》恒指昨（１２日）收２４９６９點，漲０﹒２％，恒生科指收５４３９點，跌

０﹒４％。恒指多日來未能再企２５０００點上，但估計今日（１３日）可上破，能否企穩是後

話。



半導體、芯片股漲幅居前，中芯國際（００９８１）、華虹半導體（０１３４７）漲超５％

；中慧生物（０２６２７）港股上市第二日再漲３１％；快手（０１０２４）跌超９％。



復星國際（００６５６）漲超１３％。近日復星已確定在港申請穩定幣牌照，且已組建了完

整的穩定幣牌照申請團隊。



晶泰控股（０２２２８）：發布盈喜，預計中期綜合收入不少於５億元人民幣，按年增加至

少約３８７％；預期淨利潤不少於５０００萬元人民幣，按年轉虧為盈，上一年同期為虧損

１２﹒４億元人民幣。這是集團首次實現半年盈利。



金蝶國際（００２６８）：發布截至２０２５年６月３０日中期業績，收入３１﹒９億元人

民幣，按年增加１１﹒２４％；淨虧損９７７３﹒８萬元人民幣，按年收窄５５﹒１％。主要得

益於雲訂閱業務的規模化效應和ＡＩ帶來的效率提升。



康師傅控股（００３２２）：上半年收入４００﹒９億元人民幣，按年下降２﹒７％；淨利

潤２２﹒７億元人民幣，按年增長２０﹒５％。



百勝中國（０９９８７）：上半年總收入５７﹒７億美元，按年增加２﹒３％；淨利潤

５﹒１億美元，按年增加１﹒６％。



自６月下旬開始，摩根士丹利已經將觀點轉為更偏好Ａ股，主要基於新消費主題的短期拋壓

（ＩＰＯ股票鎖定期解禁）、周邊因素的不確定性、二季度財報季的獲利了結等。摩根士丹利王

瀅指出，若出現以下進展，香港市場可能在夏季後的某個時間恢復漲勢。《資深投資者 石鏡泉

》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

