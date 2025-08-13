  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

13/08/2025 10:36

【消費貼息】財政部：貼息可多筆疊加，５萬以上消費貼息最高３千

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國新辦就個人消費貸款貼息政策和服務業
經營主體貸款貼息政策有關情況舉行新聞發布會。財政部金融司司長于紅表示，對於單筆５萬元
（人民幣．下同）以下的消費按照實際金額計算，貼息多筆疊加以後，在同一家貸款機構最高可
以享受貼息１０００元。對於單筆５萬元以上的消費，以５萬元為上限來計算貼息也可以多筆疊
加，加上這個小額消費的這個貼息以後，在同一家貸款機構最高可享受貼息是３０００元。
　
　　于紅表示，個人消費貸款貼息政策支持的是消費者合理的借貸需求和真實的消費行為，如果
借款人使用個人消費貸款用於非消費領域，或其他違規套利行為，這些均不屬於政策支持範圍，
將無法取得貼息資金。
　
＊服務業經營主體要將貸款資金用於經營活動＊
　
　　于紅並介紹服務業經營主體貸款貼息的條件，核心要將貸款資金用於經營活動。提振消費專
項行動方案今年３月１６日公開發布，對於餐飲住宿、健康養老、托育家政、文化娛樂、旅遊體
育這八類消費領域服務業。從今年３月１６日到年底的時間裏，只要與銀行簽訂了貸款合同，而
且已經收到貸款資金的這些經營主體，都可以享受最長一年的貼息。貸款期限不足一年的按照實
際期限來進行貼息，貸款資金必須合規用於正常的經營活動。例如拓展空間優化布局提升硬件增
加業態，人員培訓產品研發等等，重點是要改善消費，措施提升服務的供給能力，不能用於投資
理財和套利活動好。

【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

特朗普為何對莫迪「恨之入骨」？

12/08/2025 14:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處