【消費貼息】金監總局：經辦銀行要聚焦８類行業，加大信貸投放

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》金監總局新聞發言人、政策研究司司長郭

武平在國新辦新聞發布會上表示，兩項貸款貼息政策（個人消費貸款貼息政策和服務業經營主體

貸款貼息）分別從供需兩端發力，協同配合、精準施策，預期將促進消費領域良性循環，提升消

費市場活力。就服務業經營主體的貸款貼息政策而言，經辦銀行首先要聚焦餐飲住宿、健康、養

老、托育、家政、文化、娛樂、旅遊、體育等８類與人民群眾日常生活密切相關的消費行業，加

大信貸投放力度。特別是針對符合條件的小微企業，要發揮好支持小微企業融資協調工作機制作

用，指導銀行精準對接，實現信貸資金直達基層、快速便捷、利率適宜。



＊經營主體若已付利息，將一次性返還對應貼息資金＊



財政部金融司司長于紅表示，服務業經營主體貸款貼息在具體操作上，借款主體不需要進行

貼息申請，只需要按照正常信貸流程在銀行去辦理貸款即可。經辦銀行收到財政貼息資金以後，

對經營主體已經付的利息，一次性向經營主體返還對應的貼息資金。對於經營主體沒有付的利息

，貸款經辦銀行在後續向經營主體按期收取利息時將直接扣除對應貼息資金。

