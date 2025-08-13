  • 會員
AH股新聞

13/08/2025 17:39

《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社１３日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首
十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
貴州茅台　（６００５１９）　　３１５４﹒３６
藥明康德　（６０３２５９）　　２３９４﹒１８
寒武紀　　（６８８２５６）　　２２１８﹒５２
工業富聯　（６０１１３８）　　１９０４﹒６７
恒瑞醫藥　（６００２７６）　　１６４９﹒４６
招商銀行　（６０００３６）　　１６０５﹒６１
海光信息　（６８８０４１）　　１４９９﹒６６
中國平安　（６０１３１８）　　１４７４﹒６１
生益科技　（６００１８３）　　１３３２﹒６４
中信證券　（６０００３０）　　１３２１﹒７４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）３９６４﹒１６
中際旭創　　　　　　　（３００３０８）２４４７﹒２１
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）２３０４﹒９４
勝宏科技　　　　　　　（３００４７６）１９８５﹒６９
東方財富　　　　　　　（３０００５９）１９６６﹒６８
滬電股份　　　　　　　（００２４６３）１４６９﹒００
陽光電源　　　　　　　（３００２７４）１２５１﹒３７
同花順　　　　　　　　（３０００３３）　９５５﹒３０
英維克　　　　　　　　（００２８３７）　９１９﹒５１
菲利華　　　　　　　　（３００３９５）　８８４﹒７４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

