關稅戰
AH股新聞

13/08/2025 08:04

《港滬深通》港股總市值４５﹒６萬億元，滬深８９萬億人民幣

　　《經濟通通訊社１３日專訊》根據香港交易所（００３８８）資料顯示，截至上個交易日
（１２日），港滬深三地證券交易所的市場概況如下：
　　　　　　　　　　香港交易所　　　　　　　上海交易所　　　　　　　深圳交易所　　　
　　　　　　　　主板　　　　創業板　　　　Ａ股　　　　Ｂ股　　　　Ａ股　　　　Ｂ股　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
上市公司　　　　２３３６　　　３１４　　　１６９４　　　４１　　　２８７０　　　３９
（家）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｈ股總數　　　　　３７７　　　　１６　　　　　　－　　　　－　　　　　　－　　　　－
（隻）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上市非Ｈ股內　　１０６１　　　　５７　　　　　　－　　　　－　　　　　　－　　　　－
地企業（隻）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上市證券　　　１５２１３　　　３１４　　　　　　－　　　　－　　　　　　－　　　　－
（隻）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
總市值　　　４５５４２８　　　６８４　５０６８３７　　９６５　３８１５８４　　５２６
（億元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
流通市值　　　　　　　－　　　　　－　４８５６１９　　７１７　３２７５５５　　５２５
（億元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
平均ＰＥ　　　１４﹒５１　３５﹒６６　　１３﹒８１　９﹒８８　　２８﹒０３　９﹒４８
（倍）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
成交　　　　　　　　　　２１５６４９　　　　　１１１２８７９　　　　　１１０４５２６
百萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。

【你點睇？】美俄峰會即將舉行，你認為特朗普能否促成普京停火？► 立即投票

